映画史に刻まれる名作、『ブレードランナー』『2001 年宇宙の旅』『ショーシャンクの空に』の4K ULTRA HD&ブルーレイセットが2024年9月25日(水)より発売となることが決定した。イギリス発のアートスタジオ「VICE PRESS」のマット・ファーガソン&フローリーが新デザイン・キーアートを手がけたスチールブック仕様だ。

『ブレードランナー』The Film Vault collection<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>スチールブック仕様 © 1982 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

リドリー・スコット監督によるSF映画の金字塔『ブレードランナー』が新デザイン・キーアートのスチールブック仕様で登場。封入特典はオリジナル封筒に収めたアートカード(8 枚組/両面仕様)と、スピナーブループリントとなっており、まさに究極の豪華版だ。

収録内容はオリジナル劇場公開版をはじめ、未公開シーン・特殊効果シーンを加えた『ブレードランナー ファイナル・カット』(2007 年)や、オリジナル劇場版ではカットされた残虐シーンが追加されたインターナショナル公開版・完全版(ヨーロッパや日本で劇場公開された際のバージョン)など全5バージョンとなる。

© 1982 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. 発売日:2024年9月25日(水) 価格:\11,880(税込) 収録作品:●『ブレードランナー ファイナル・カット 』●『オリジナル劇場公開版 ブレードランナー 』●『インターナショナル劇場公開版 ブレードランナー 完全版』●『ディレクターズカット/ブレードランナー 最終版』●『ブレードランナー ワークプリント』 初回限定生産仕様:●スチールブック仕様●アートカード(8 枚組/両面仕様)●スピナーブループリント

『2001 年宇宙の旅』The Film Vault collection<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>スチールブック仕様 © 2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

1999年3月7日、70 歳でこの世を去ったスタンリー・キューブリック。没後25周年を追悼し、代表作である『2001 年宇宙の旅』が初の4K ULTRA HDスチールブック化となる。特典にはオリジナル封筒に収めたアートカード(7 枚組/両面仕様)とポスター(2枚/片面&両面)が封入される。

収録内容は日本語吹替版を収録した4K ULTRA HD&HDデジタル・リマスターブルーレイに、特典ディスクを加えた豪華3枚組。映像特典には「“2001 年宇宙の旅”の哲学」、「キューブリックのインタビュー」などが収録される。

© 2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. 発売日:2024年9月25日(水) 価格:\11,880(税込) 収録特典映像:●“2001 年”という神話●キューブリックが残した遺物●キューブリックの見た未来●2001 年という“未来”●“2001 年宇宙の旅”の哲学●コンセプチュアル アート●キューブリックの初期作品●キューブリックのインタビュー 初回限定生産仕様:●スチールブック仕様●アートカード(7 枚組/両面仕様)●ポスター(2枚/片面&両面)

『ショーシャンクの空に』The Film Vault collection<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>スチールブック仕様 ©1994 Castle Rock Entertainment. (C) Dividen Productions/PeepShow Pictures. © 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

スティーブン・キング原作、名匠フランク・ダラボンの劇場監督デビュー作にして、多くの人々の「マイ・ベスト・ムービー」のひとつに加えられた不朽の名作『ショーシャンクの空に』。劇場公開から30周年を迎えることを記念して、4K ULTRA HDスチールブックとして初リリースとなる。4K UHDとBlu-rayディスクのHDデジタル・リマスター版を収録した2枚組で登場だ。

イギリス発のアートスタジオ「VICE PRESS」のマット・ファーガソン&フローリーが手がけた新デザイン・キーアートによるスチールブックに加え、封入特典としてアートカード(7 枚組・両面仕様)、A3ポスター2枚(新キーアート・片面仕様 1 枚、劇場版キーアート・両面仕様 1 枚)、アンディからレッドへの手紙(復刻・縮小、表面は英文・裏面は日本語訳)をオリジナル封筒に収めた貴重な仕様でお届けする。

©1994 Castle Rock Entertainment. (C) Dividen Productions/PeepShow Pictures. © 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 発売日:2024年9月25日(水) 価格:\10,780(税込) 収録特典映像●メイキング●短編 The Sharktank Redemption●スチール・ギャラリー●ストーリーボード 初回限定生産仕様●スチールブック仕様●アートカード(7 枚組/両面仕様)●A3 ポスター2 枚(2枚/片面&両面)●アンディからレッドへの手紙(復刻・縮小)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント 販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

