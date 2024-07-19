【中京記念枠順確定】エルトンバローズは5枠7番、セオは7枠12番
7月21日に小倉競馬場で行われる、第72回中京記念(3歳上・GIII・芝1800m)の枠順が19日確定した。
GI戦線で一線級と戦ってきたエルトンバローズ(牡4、栗東・杉山晴紀厩舎)は5枠7番、2連勝で波に乗るセオ(牡4、栗東・上村洋行厩舎)は7枠12番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。
( )内は性齢、騎手・調教師
1-1 テーオーシリウス(牡6、西塚洸二・奥村豊)
2-2 アルナシーム(牡5、横山典弘・橋口慎介)
3-3 セルバーグ(牡5、和田竜二・鈴木孝志)
3-4 ワールドリバイバル(牡6、小牧太・牧田和弥)
4-5 カテドラル(牡8、幸英明・池添学)
4-6 エピファニー(牡5、杉原誠人・宮田敬介)
5-7 エルトンバローズ(牡4、西村淳也・杉山晴紀)
5-8 タガノパッション(牝6、M.デムーロ・武幸四郎)
6-9 ボーデン(セ6、団野大成・上原佑紀)
6-10 ソレイユヴィータ(牝4、吉村誠之助・杉山晴紀)
7-11 アナゴサン(牡6、松若風馬・牧田和弥)
7-12 セオ(牡4、岩田康誠・上村洋行)
8-13 ニホンピロキーフ(牡4、田口貫太・大橋勇樹)
8-14 ロングラン(セ6、松山弘平・和田勇介)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。