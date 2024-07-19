7月21日に小倉競馬場で行われる、第72回中京記念(3歳上・GIII・芝1800m)の枠順が19日確定した。

GI戦線で一線級と戦ってきたエルトンバローズ(牡4、栗東・杉山晴紀厩舎)は5枠7番、2連勝で波に乗るセオ(牡4、栗東・上村洋行厩舎)は7枠12番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 テーオーシリウス(牡6、西塚洸二・奥村豊)

2-2 アルナシーム(牡5、横山典弘・橋口慎介)

3-3 セルバーグ(牡5、和田竜二・鈴木孝志)

3-4 ワールドリバイバル(牡6、小牧太・牧田和弥)

4-5 カテドラル(牡8、幸英明・池添学)

4-6 エピファニー(牡5、杉原誠人・宮田敬介)

5-7 エルトンバローズ(牡4、西村淳也・杉山晴紀)

5-8 タガノパッション(牝6、M.デムーロ・武幸四郎)

6-9 ボーデン(セ6、団野大成・上原佑紀)

6-10 ソレイユヴィータ(牝4、吉村誠之助・杉山晴紀)

7-11 アナゴサン(牡6、松若風馬・牧田和弥)

7-12 セオ(牡4、岩田康誠・上村洋行)

8-13 ニホンピロキーフ(牡4、田口貫太・大橋勇樹)

8-14 ロングラン(セ6、松山弘平・和田勇介)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。