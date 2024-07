【あみあみ秋葉原フィギュアタワー店】7月19日グランドオープン住所:東京都千代田区外神田1-15-3

あみあみは、7月19日に東京・秋葉原に全8フロアすべてでフィギュアを扱うショッププ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」をグランドオープンした。今年の4月にプレオープンとして1階のみの営業がスタートして以来、これまで3階まで運営されていたが、いよいよ全フロアがオープンし、ビル丸ごとフィギュアが楽しめる新たな聖地が誕生した。

このグランドオープンに合わせて、前日の7月18日にメディア向けの内覧会が開催された。その模様をレポートする。

こちらが7月19日にグランドオープンした「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」だ

8Fイベントスペースで3日間限定の「蔵出し市」が開催中

8Fはイベントスペースとして、随時入れ替わる予定だ

今回のグランドオープンにより、これまで封印されていた4階から8階までのフロアがすべてオープンとなった。こちらの店舗では、1階から7階までそれぞれ異なるテーマでフィギュアが取り揃えられているが、この8階はフィギュアに絡めたサイン会など、その都度異なる目的使用されるイベントスペースとなっている。

まずは、グランドオープンの7月19日から21日までの3日間限定で開催されるのが「蔵出し市」だ。こちらでは、まさに「蔵出し」の言葉通りに、どこから集めてきたのか貴重なフィギュアたちが購入できる特別なイベントとなっている。

欲しかったけど買い逃してしまったフィギュアが見つかるかも!?

大きな箱がひときわ目立って見えた「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム」

リヴァイなど、ねんどろいどもいくつか用意されていた

これぐらいの量はあっという間にはけてしまうということなので、気になる人は早めにお店に行ってみよう!

4F「特撮・ロボット・アメコミ・映画キャラクター」フロア

4階で主に取り扱っているアイテムは、ロボットや特撮、アメコミ系のフィギュアだ。タイトルでいうと、仮面ライダーやウルトラマン、ゴジラなど日本のヒーローや特撮系作品に加えて、スパイダーマンなどMCU系のアメコミタイトルなども揃えられている。

このフロアの特徴のひとつともいえるが、ガンプラなどのプラモデルも扱っているところだ。中古ではあるが、中にはプレミアムバンダイ限定のものも含まれているなど、掘り出し物も見つけることができるかもしれない。

中古プラモデルコーナー。ガンプラが結構な数用意されていた

フィギュアだけではなく、数は多くないものの新品のプラモデルも販売されている

カラーリングがユニークな、ゴジラのソフビ

特撮やアメコミ映画などの作品もこちらのフロアで販売されている

スパイダーマンやX-MEN、アイアンマンのフィギュアもあった

一部の商品は、このように棚で展示されている

5F「一般・美少女アニメ」フロア

「Re:ゼロから始める異世界生活」や「この素晴らしい世界に祝福を!」など、美少女系フィギュアの定番アイテムを集めたのが5階のフロアである。ちなみにこれは各階に共通していることだが、販売されているフィギュアなどの商品は新品だけではなく中古も含まれている。中古の商品は棚に黄色いテープが貼られているので、わかりやすい。

また、これも店舗自体の共通要素だが、たとえば「ソードアート・オンライン」などのように、作品ごとにまとめて展示されているので、目的のアイテムを探しやすくなっている。自分の探しているフィギュアが売られているかどうかも、簡単にチェックできるのは嬉しいポイントだ。

フロアの中央付近には新品の商品が目立つように並べられている

裏も表も全面見どころがいっぱいだ

棚のラベルを参考に、目的の商品を見つけよう

棚にもいくつか美少女フィギュアが展示されていた

こちらは「リゼロ」のレムとラム

6F「アプリゲーム系美少女フィギュア」フロア

同じ美少女フィギュアでありながら、細かくジャンル分けされているところも、この「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」ならではといったところである。6階のフロアでは、「アイドルマスター」や「ラブライブ」、「アズールレーン」に「原神」など、主にアプリで配信されているゲームのキャラクターや、VTuberのフィギュアが販売されていた。

いろいろと目移りしてしまう!

ライザのフィギュアもズラリと勢揃い

中古品だが「東方Project」を集めたコーナーも用意されていた

こちらは「FGO」のフィギュアを集めたコーナー

ラブライブのフィギュアもこちらのフロアで販売されている

棚にもフィギュアが展示されている

箱に入った状態ではいまいちわかりにくいが、棚で飾られている出来映えもチェックできる

7F「オリジナル系美少女フィギュア」フロア

7階で扱っているのは、イラストレーターのオリジナル作品をフィギュア化したアイテムと、大人向けのセクシー系フィギュアだ。中でも珍しいのは、「エルフ村」シリーズの作品がずらりと並べて販売されていたところだ。さすがに、これだけの数を見るのは初めてだったので思わず感動してしまった。

有名タイトルのフィギュアとは、ひと味違った魅力がある

こちらは「エルフ村」シリーズのコーナー

美少女アドベンチャーゲーム「ネコぱら」のフィギュアもこちらで扱っている

これだけ数があると、好みのアイテムがどんどん出てきちゃいそう

セクシー系の作品は通路にマークが書かれている

棚に展示されていた、「アズールレーン」のリットリオのフィギュア

こちらは、「アズールレーン」の土佐のフィギュアだ

ざっくりとご紹介してきたが、こちらの「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」は、ここに来れば目的のフィギュアが探せる日本一のショップを目指しているという。ちなみに近くにはあみあみ 秋葉原ラジオ会館店があるが、そちらはライトユーザー向けの品ぞろいとなっている。それと比較して、かなり濃いラインナップになっているのが本店舗だ。

7月19日から21日までの3日間は、グランドオープンを記念したキャンペーンも開催中である。こちらは、「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」で商品を5,000円分購入するごとに、フィギュアが選べるくじを1回引くことができる。また、商品を購入した人に「あみあみオリジナルステッカー」をプレゼントするキャンペーンも合わせて開催されているので、この週末はお店に遊びに行ってみよう!

グランドオープン記念キャンペーンも開催中だ

