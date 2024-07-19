Ž¢ÀÐ´Ý»á¤Ë¤âÇÔËÌŽ£Ï¡çÖ»á¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤ÊºÆµ¯¤Ø¤ÎÆ»¶Ú
Ï¡çÖ»á¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÔÃÎ»öÁª¤ËÄ©¤ß¡¢¸½¿¦¡¦¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤È¤Î¡Ö½÷·æÂÐ·è¡×¤ÈÀú¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿µó¤²¶ç¡¢2°Ì¤É¤³¤í¤«3°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¸µÌ±¿ÊÅÞÂåÉ½¡¦Ï¡çÖÁ°»²±¡µÄ°÷¡ÊÎ©·ûÌ±¼ç¤òÎ¥ÅÞÃæ¡Ë¤Î¡Öº£¸å¡×¤Ë¡¢Ãæ±ûÀ¯³¦¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ±¿ÊÅÞÂåÉ½»þ¤Ë½é¤Î½÷À¼óÁê¸õÊä¤Ë¤âµ¼¤»¤é¤ì¤¿³×¿·¿Ø±Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¹ñÀ¯Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÎ©·ûÌ±¼ç¤ÎÃæ¿õ¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ÐÇÏÁªµó¶è¤Ï¿·Àß¤ÎÅìµþ26¶è¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±¶è¤Ë¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤òÎ¥ÅÞ¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾¸¶¿Î¸µÙÇÃ×ÌäÂêÃ´ÅöÁê¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¿Í¤Ç¸µºâÌ³´±Î½¤Îº£²¬¿¢¡Ê¤¦¤¨¤¡Ë»á¤Î½ÐÇÏ¤¬³Î¼Â¡£¤·¤«¤âÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¾¾¸¶»á»Ù±ç¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ï¡çÖ»á¤¬¡ÖÎ©·ûÌ±¼ç¡¦¶¦»º·Ï¸õÊä¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï¶ìÀïÉ¬»ê¡×¡ÊÁªµó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÅÔÃÎ»öÁª»´ÇÔ¸å¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌÜÎ©¤Ä¡ÈÏ¡çÖÃ¡¤¡É¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¡çÖ»á¼«¿È¤âÏ¢Æü¼«¤é¤ÎX¤ËÈ¿È¯¤ÎÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤¬¡Ö¡ØÈãÈ½¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀ¯¼£²È¡Ù¤È¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¡£
4Ç¯¸å¡ÖÀÐ´ÝvsÏ¡çÖ¡×¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
¤³¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Ï¡çÖ»á¼«¿È¤â¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¹ñÀ¯Éüµ¢¤»¤º¤ËÅÔÃÎ»öÁªºÆÄ©Àï¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÏ¡çÖ»á¤Î¡ÈÅ·Å¨¡É¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ´Ý¿Æó¡¦Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤â¡Ö¹ñÀ¯¤è¤ê¼«¼£ÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔÃÎ»öÁªºÆÄ©Àï¤Î¹Í¤¨¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï4Ç¯¸å¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Î¡ÖÀÐ´ÝvsÏ¡çÖ¡×¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢°µ¾¡¤Ç¤Î3Áª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Î¼þÊÕ¤«¤é¡Ö²áµîÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤4Áª¤ËÄ©¤à¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤·4Ç¯¸å¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤â¡Ø¾®ÃÓ¡¦Ï¡çÖ¡¦ÀÐ´Ý¡Ù¤Î¡È»°¤ÄÇÃ¡É¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£²ó°Ê¾å¤Î¡ÈÀ¯¼£Åª¤ªº×¤ê¡É¤È¤Ê¤ë¡×¡ÊÁªµó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½´Ø·¸¼Ô¤Ï¾®ÃÓ¡¢Ï¡çÖ¡¢ÀÐ´Ý3»á¤Î¸ÀÆ°¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Ï¡çÖ»á¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤«¤é6Æü¸å¤Î13Æü¡¢¼«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â¹Ô¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡ÊÅÔÃÎ»öÁª¤«¤é¡Ë°ì½µ´Ö¤¿¤Ã¤Æ·ë¹½Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¡¢¡Öº£²ó¡¢Ã£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³Î¼Â¤Ë±éÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸ÀÍÕ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ÎÂç¤¤µ¤òÎÏÀâ¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç°ìÏ¢¤Î¡ÈÏ¡çÖÃ¡¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø½÷À¯¼£²ÈÉé¤±¤¿¡Ù¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡ÙÅª¤Ê¹½¿Þ¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò±£¤µ¤º¡¢¡Ö»ä¤Ï²æËý¤Ç¤¤¿¤·Î®¤»¤¿¤¬¡¢¡Ê¤³¤ì°Ê¾å¡Ë²æËý¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¼¡¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Î®¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢À¯¼£²È¤ò»Ö¤¹¼¡À¤Âå¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÆÈÇò¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ï¤â¤¦¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¹ñÀ¯¤«¤éÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ÅÔÃÎ»ö¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¡£1000¿ÍÃ±°Ì¤ÇÄ°½°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿±éÀâ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢120ËüÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬¡ØÏ¡çÖ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿¹ñÀ¯¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ã¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ï¡çÖ»á¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢¡Öº£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤òÄÌ¤¸¤¿»ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÇ®ÎÌ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ã£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØÊÑ¤¨¤è¤¦¡¢¤È¤Î¶¦ÌÄ¡Ù¡£·ë²Ì¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·Åê¹Æ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤äÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡Ö½÷¡¢À¯¼£²È¡¢Éé¤±¤¿¡£²¿¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Åª¤Ê¹½¿Þ¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÈ¿ÏÀ¤·Â³¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Âç¶ìÀï¤ò¾·¤¤¤¿¡ÖÊÝ³×ÂÐ·è¡×¤Î¹½¿Þ
¤½¤â¤½¤â¡¢º£²ó¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÏ¡çÖ»á¤ÎÆÍÁ³¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ÇÁªµóÀï¤Î¹½¿Þ¤¬°ìÊÑ¡×¡ÊÁªµó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤·¡¢Ãæ±ûÀ¯³¦¤Î³ÆÀ¯ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼¡´ü½°±¡Áª¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤â¤¹¤ëÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤Î¼óÅÔ·èÀï¡×¡Ê¼«Ì±´´Éô¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢6·î20Æü¤Î¹ð¼¨¤Þ¤Ç3½µ´ÖÍ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î27Æü¤ËÏ¡çÖ»á¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡£µ¡Àè¤òÀ©¤»¤é¤ì¤¿¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢ÅÔµÄ²ñºÇ½ªÆü¤Î6·î12Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¾®ÃÓvsÏ¡çÖ¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÄº¾å·èÀï¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¾®ÃÓ»á¤È¡¢Î©·û¡¦¶¦»ºÎ¾ÅÞ¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÏ¡çÖ»á¤È¤¤¤¦¡ÖÊÝ³×ÂÐ·è¡×¤Î¹½¿Þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¡ÖÊÝ³×ÂÐ·è¡×¤¬Ï¡çÖ»á¤ÎÂç¶ìÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ï¡çÖ¿Ø±Ä¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ø¤Î¹ñÌ±ÅªÈãÈ½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ØÈ¿¼«Ì±¡¦Èó¾®ÃÓ¡Ù¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅÔÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀ¯¤Ç¤ÎÂÐÎ©¤òÅÔÀ¯¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÁªµó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤ÇÅÔÌ±¤Î»Ù»ý¤òµÞ³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖSNSÁªµó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿ÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿ÀÐ´Ý»á¡£¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ä³Æ¿Ø±Ä¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡ÖÅö½é¤Ï¾®ÃÓ¡¢Ï¡çÖÎ¾»á¤Î¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ë¤ÏÀÐ´Ý»á¤Î»Ù»ý¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢Ï¡çÖ»á¤È¤Î2°ÌÁè¤¤¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀÐ´Ý»á¤¬ÂçÌö¿Ê¤Î2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¡çÖ»á¤ÏÂçº¹¤Î3°Ì¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¡çÖ»á¤âÁªµóÀï¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤ÉÅÔÀ¯¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤Î¾®ÃÓ»á¤È¤Î°ã¤¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àï½ÑÅ¾´¹¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÔÌ±¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¡Ø´ûÀ®À¯ÅÞ¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌµÅÞÇÉÁØ¤¬¡¢ÀÐ´Ý»á»Ù»ý¤ËÀãÊø¤òÂÇ¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
¡ÖÉÔ³ÎÄêÍ×°ø¡×¤Ð¤«¤ê¤Î4Ç¯¸åºÆÄ©Àï
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬4Ç¯¸å¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ÎÅ¸Ë¾¤À¡£Ï¡çÖ»á¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¤ËÉüÅÞ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ñÀ¯Éüµ¢¤òÈÝÄê¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤ÏÅÔÃÎ»öÁªºÆÄ©Àï¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï¤º¤À¡£°ìÊý¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¹ñÀ¯Ä©Àï¤òÈÝÄê¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢¼è¤ê¤¢¤¨¤º2025Ç¯11·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¹Åç¸©ÃÎ»öÁª¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤·ÅöÁª¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÔÃÎ»öÁªºÆÄ©Àï¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö4Ç¯¸å¤Î7·î¤Ë¤Ï76ºÐ¤È¤Ê¤ë¾®ÃÓ»á¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ²áµî¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤4Áª¤ËÄ©¤à¾ì¹ç¡¢15ºÐÇ¯²¼¤ÎÏ¡çÖ»á¤Ïº£²ó°Ê¾å¤Î¶¯Å¨¤È¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤â¤·¡¢¼«¸øÎ¾ÅÞ¤Ê¤É¤¬¾®ÃÓ»á¤Î¸å·Ñ¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ï¡çÖ»á¤ò¾å²ó¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¤äÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼ç´´Éô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡ÖÏ¡çÖ»á¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤Î¼Ú¤ê¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÊÖ¤¹·è°Õ¡×¡Ê¼þÊÕ¡Ë¤È¤Î²²Â¬¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤º®ÌÂÀ¯¶É¤¬Â³¤¯¡×¡Ê³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢9·î¤ÎÁíºÛÁª¤È¡¢ÍèÇ¯10·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼¡´ü½°±¡Áª¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍèÇ¯7·î¤Î»²±¡Áª¤È¡ÖÀ¯¶É¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¡×¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢Å¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï4Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯³¦ÂçºÆÊÔ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Ï¡çÖ»á¤Î¡ÈºÆµ¯¡É¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¡¢¡ÖÉÔ³ÎÄêÍ×°ø¤Ð¤«¤ê¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
¡ÊÀô ¹¨ ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë