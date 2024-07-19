ドジャースとカブス、日本で来季開幕戦決定
【AFP＝時事】米大リーグ機構（MLB）は18日、大谷翔平（Shohei Ohtani）が所属するロサンゼルス・ドジャース（Los Angeles Dodgers）の来季開幕戦を日本で開催すると発表した。対戦相手はシカゴ・カブス（Chicago Cubs）で、来年3月18、19日に東京ドーム（Tokyo Dome）で行う。
日本でのレギュラーシーズン開幕戦は、2000年のカブス対ニューヨーク・メッツ（New York Mets）の初実施から今回が25周年の節目となる。
ドジャースは1995年に野茂英雄（Hideo Nomo）が初めて加入して以来、日本人選手と馴染みの深い球団だが、日本でレギュラーシーズン戦を戦うのは今回が初めて。
現在、ドジャースには大谷と山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、カブスには鈴木誠也（Seiya Suzuki）と今永昇太（Shota Imanaga）が所属している。
来季のMLBは3月27日に正式な開幕を迎え、全30球団が試合を行う。
【翻訳編集】AFPBB News
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