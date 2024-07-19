·§ËÜ¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ë¹çÊÛ²ñ¼ÒJASM¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡ÄÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼TSMC¤Î"ËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤"
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
È¾Æ³ÂÎ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä²ÈÅÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥ì¡¼¥À¡¼Åù¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á³Æ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¥¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤´¤í¤«¤é¤ÎÀ¤³¦ÅªÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤ò·Ð¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤Î9³ä¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëTSMC¡ÊÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¸ø»Ê¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Ê¤Î¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤TSMC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÊ¸²½¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥â¥ê¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡ÊÄ¥ÃéËÅ¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤«¤éÂ¿ÌÌÅª¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TSMC¤Ç¤ÏÌó6Ëü5000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Î¤¦¤Á5Ëü¿Í¤ò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Àê¤á¡¢Èà¤é¤¬½ÅÍ×¤Ê·èÄê¤òÃ´¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢TSMC¤¬¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Ç¥ó¥½¡¼¤Ê¤É¤È¶¦Æ±½Ð»ñ¤¹¤ëJASM¤Ï·§ËÜ¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤¿¤¬¡¢JASM¤ÏTSMC¤¬¸ÜµÒ¤È¶¦¤ËÀßÎ©¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î·ÐºÑ»ï¡Öº£¼þ´©¡×¡Ö¿ô°Ì»þÂå¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂæÏÑ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¼ç¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¶È³¦¤Î¼èºà¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡Öº£¼þ´©¡×ÉûÊÔ½¸Ä¹¡¢·ÐºÑ»æ¡Ö·ÐºÑÆüÊó¡×¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ã´Åöµ¼Ô¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
1¡¥TSMC¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÈÀïÎ¬
2¡¥TSMC¤Î·Ð±Ä¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
3¡¥TSMC¤ÎÊ¸²½¤ÈDNA
4¡¥TSMC¤Î¸¦µæ³«È¯
5¡¥È¾Æ³ÂÎÀïÁè¡¢¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ
¢£ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶ÈÀ®¸ù¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë
ÂæÏÑ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Î7³ä¤òÀ¸»º¤¹¤ëÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¡Ë¤Î9³ä¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ëTSMC¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÀ¤³¦¤«¤éÃí»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î¾ðÊó¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»º¶È¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÀ®¸ù¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¹ñÌ±¤¬¶ÐÊÙ¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÂæÏÑ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨»Ä¶ÈÂå¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ä¶È¤·¤¿¤ê»Å»ö¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤È¡¢¶ÐÊÙ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Ï¤½¤¦¹â¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Î±Ä¶È¥³¥¹¥È¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¹â¤¤ÍýÍ³
2¤ÄÌÜ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢³Æ»º¶È¤ò¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤·¤Æ¡¢³Æ¡¹¤òÇÉÀ¸»º¶È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤µ¤»¤¿Ê¬¶ÈÀ©¤À¡£¤½¤³¤Ç¤Ï³Æ¼Ò¤¬³Æ¼«¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´°À®ÉÊ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤äÉôÉÊ¤ò1¼Ò¤¬1¤Ä¤º¤Ä¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Âæ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¡¢ÀÜÂ³Àþ¤äÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¡¢RAID¡¢´Æ»ëÁõÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¸Ä¡¹¤ËÀ½Â¤¤¹¤ë»º¶È¤¬¿ôÉ´¼ï¤âÇÉÀ¸¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó²¦¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï³ÆÇÉÀ¸»º¶È¤Î¤Ê¤«¤Ç·ã¤·¤¤¹ñÆâ¶¥Áè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÂæÏÑ¹ñÆâ¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Á°½Ò¤Î3ÅÀ¤Î¤Û¤«È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¾ðÊó¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»º¶È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢»º¶È¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢ÀºÌ©À¤ÈÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£À½Â¤¹©Äø¤¬¿ôÉ´¤Ë¾å¤ë¤¦¤¨¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤¬»ñËÜ½¸Ìó·¿»º¶È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÃÎ¼±½¸Ìó·¿»º¶È¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£µð³Û¤Î»ñ¶â¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÅê»ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀÎ¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¿·À½ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯Çä¤·¡¢ÇöÍøÂ¿Çä¤Ç²Ô¤°¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·üÌ¿¤ËÍø±×¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¡¢È¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¸¦µæ³«È¯¤ÈÀè¹Ôµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤ÊÅØÎÏ¤ËÉé¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤¬È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Î½Ð»ñ¤È¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿
¥â¥ê¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡ÊÄ¥ÃéËÅ¡Ë¤Ï1985Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤«¤éÂæÏÑ¤ËÅÏ¤ê¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Î¾·æÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹©¸¦±¡¡Ê¹©¶Èµ»½Ñ¸¦µæ±¡¡§Ãæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡Ë·ÐºÑÉô¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ºâÃÄË¡¿Í¤Ç²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½ÅÍ×µòÅÀ¡Ë±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£TSMC¤Ï¹ñ±Ä´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥â¥ê¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤¬1987Ç¯¤ËTSMC¤òÁÏ¶È¤·¤¿¤È¤¤ËÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤¬Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£TSMC¤ÎÀßÎ©»þ¤Î»ñ¶â¤Î48.3¡ó¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬µò½Ð¤·¡¢27.5¡ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢»Ä¤ê¤Î24.2¡ó¤¬Â¾¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âTSMC¤Î½é´ü¤ÎÃæ³Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹©¸¦±¡¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÌÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸´ü¤Ë¤ÏÅê»ñ¤äÀÇ¶âÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ä»Ù±çºö¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢TSMC¤ÏÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤¬½Ð»ñ¤·¤ÆÀßÎ©¤·¡¢¼ê¸ü¤¯»Ù±ç¤·¤¿´ë¶È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£6Ëü5000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Î¤¦¤Á5Ëü¿Í¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
TSMC¤ÎÀ®¸ù¤Ï¥â¥ê¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤Î´ë¶ÈÅý¼£¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÉé¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¾ï¡¹¡¢TSMC¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê´ë¶ÈÅý¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¸ùÀÓ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£TSMC¤Î6Ëü5000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Î¤¦¤Á¡¢5Ëü¿Í¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¡¢½¤»Î¤ÈÇî»Î¤¬¤½¤Î9³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½¸ÃÄ¤¬TSMC¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¤Î½â¡Ê¥·¥ê¥³¥ó¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
TSMC¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÒÆâ¤Ç°ìÈÖÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤·¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ðµð³Û¤ÎÍø±×¤Ë´Ø¤ï¤ëÀßÈ÷¹ØÆþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢TSMC¤Ç¤Ï¡ÖÀßÈ÷¹ØÆþÁªÄê°Ñ°÷²ñ¡ÊNTSC¡¿New Tool Selection Committee¡Ë¡×¤¬ºÇ½ª·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NTSC¤ÏTSMC¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼°Ê¾å¤Î´´Éô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²ÁÊó¹ð¤ÈÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ï³Æ¹©¾ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡£
¢£¼õÂ÷À½Â¤¤Ç¤â¥³¥¢µ»½Ñ¤ò¼«¼Ò¤Ç°®¤ë
TSMC¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¡Ê¼õÂ÷À½Â¤¡Ë¡×»º¶È¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇTSMC¤Î¤É¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡¢²¼ÁØ¤Ë¤¤¤ë¼õÂ÷¶È¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÙèÙé¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼èºàÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤º¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Î¼õÂ÷¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤äµ»½ÑÎÏ¤¬¸ÜµÒ¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¢µ»½Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂæÏÑ¤Î¼õÂ÷¶È¼Ô¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿³«È¯¥Á¡¼¥à¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼è¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¶È¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢TSMC¤Ï°ã¤¦¡£TSMC¤Ï¥³¥¢µ»½Ñ¤ò¼«¼Ò¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥à¥¹¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âºî¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢ºî¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÎÉÉÊÎ¨¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢TSMC¤ËÀ½Â¤°ÑÂ÷¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡Ê¼çÍ×À½ÉÊ¤ÏGPU¡Ê²èÁü½èÍýÀìÍÑ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡Ë¤Ç¡¢¹âÀÇ½¥²¡¼¥à¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¡Ë¡¢AMD¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡Ë¡Ê¼çÍ×À½ÉÊ¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÂç¸ý¸ÜµÒ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥¦¥¨¥Ï¡¼¤ÎÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×¤ÊÀßÈ÷¤âµ»½Ñ¤â¤Ê¤¤¤¿¤áTSMC¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬¡¢TSMC¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë
ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢TSMC°Ê³°¤Î¼õÂ÷¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ÖÇã¤¤¼ê»Ô¾ì¡×¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢TSMC¤Ï¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¸ÜµÒ¤¬TSMC¤Ë¹âÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TSMC¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
TSMC¤ÎºÇÂç¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â2¤ÄÌÜ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢TSMC¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂèÆó¡¢Âè»°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤È´¤¤ó¤Ç¤¿µ»½Ñ¤ò¡¢TSMC¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼õÂ÷¶È¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÜµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ»½Ñ¤ò°®¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ò¼«Ê¬¤Ë¤è¤ê°ÍÂ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥â¥ê¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤Ï2017Ç¯7·î¤ËÂæÏÑ¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¡¢¹©¾¦¶¨¿Ê²ñ¤Î¹Ö±é²ñ¤Ç¡¢TSMC¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢TSMC¤Î¼ý±×¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·§ËÜ¸©¤ËÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼ÒJASM¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ÕµÁ
·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤Ï¿Í¸ý4Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤À¡£2022Ç¯¤Î½Õ¡¢È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤Î·úÀß¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÆÍÛÄ®¤Ï°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¿·¹©¾ì¤Î·úÀß¤Ï¤Û¤Ü24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢Ìë¤Î9»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤äºî¶È°÷¤¬¸½¾ì¤ò½ÐÆþ¤ê¤·¡¢ÀÅ¤«¤ÊÃÏÊýÅÔ»Ô¤À¤Ã¤¿µÆÍÛÄ®¤¬Ì²¤é¤Ê¤¤³¹¤Ø¤È°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¹©¾ì¤È¤ÏTSMC¤È¥½¥Ë¡¼¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¤¿JASM¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡Ë¤À¡£Åê»ñÁí³ÛÌó86²¯¥É¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤ÏºÇÂç4760²¯±ß¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÅê»ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
TSMC¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÇÂç·¿¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢JASM¤Ï¸½»þÅÀ¡Ê¡ö2023Ç¯¤Î¼¹É®Åö»þ¡Ë¤ÇTSMC¤¬¸ÜµÒ¤È¶¦¤ËÀßÎ©¤·¤¿Í£°ì¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¹©¾ì¤¬À¸»º¤¹¤ë¤Î¤Ï¥½¥Ë¡¼¤ä¥Ç¥ó¥½¡¼¸þ¤±¤ÎCMOS¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¼ÖÍÑ¥Á¥Ã¥×¤Ç¡¢Á´ÎÌ¤¬ÆÃÄê¤Î¸ÜµÒ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆüËÜÂ¦¤È¶¦¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥½¥Ë¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¡á¥¢¥Ã¥×¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³
¡Ê¡ö2013Ç¯¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÎùþ²»¡Ë¤È¶¦¤ËTSMC¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤ë¡Ë¥·¡¼¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡Êò²Å¯²È¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¸»º¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¤½¤ÎÆüËÜ¤Ë¹©¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¤¢¤ë¸ÜµÒ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¤È¤Ï¡¢TSMC¤Î¼çÍ×¸ÜµÒ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥½¥Ë¡¼¤À¡£
¥½¥Ë¡¼¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¡ÊCIS¡Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËCIS¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏTSMC¤Î±Ä¶È¼ýÆþ¤Î26¡ó¤òÀê¤á¤ëºÇÂç¸ÜµÒ¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁêÅö¿ô¤ÎCIS¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·CIS¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¤òÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¢¨¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿Ãí¤ª¤è¤ÓÊäÂ¤Ï¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈºîÀ®¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î
¢£¥³¥á¥ó¥Èby SERENDIP
ÆüËÜ¤Ï1980Ç¯Âå¡¢È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎËÇ°×Ëà»¤¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤ËÂç¤¤¯¿å¤ò³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Ïº£¤Ê¤ªÀî¾å¤ÎÀßÈ÷¤ÈºàÎÁ¡¢´ðÁÃ¸¦µæÊ¬Ìî¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢À½Â¤¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¸¡ºº¤ÈICÀß·×¤Ë¶¯¤¤ÂæÏÑ¤ÈÊä´°´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤ÈÃø¼Ô¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ï¤è¤êÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ãø¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤À¡£Ä¾¶á¡¢¹ñÆâ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤È¤ÎÏ¢·È¤â´Þ¤á¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
----------
½ñÀÒ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSERENDIP¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¶µÍÜ¤Þ¤Ç¡¢¸·Áª¤·¤¿½ñÀÒ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò10Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÆÉ¤á¤ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤·¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë½ñÀÒ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSERENDIP¡×¡£¹ñÆâ¤Î½ñÀÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÇËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢³¤³°¤ÇÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¤âËè½µÆüËÜ¸ì¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤·¤ÆÇÛ¿®¡£¡ÊËè½µ¡¢¹ñÆâ½ñÀÒ3ËÜ¡¢³¤³°½ñÀÒ1ËÜ¡Ë¾å¾ì´ë¶È¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
¡Ê½ñÀÒ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSERENDIP¡×¡Ë