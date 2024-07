自家製うなぎのタレを漬けたハンバーガー専門店！浜名湖グルメパーク「浜松バーガースタンド マルマル」

浜名湖グルメパークは新たに浜松を発信するグルメスポットとして、うなぎのタレを漬けたハンバーガーを提供するハンバーガー専門店「浜松バーガースタンド マルマル」を7月20日にリニューアルオープンします。

浜名湖グルメパーク「浜松バーガースタンド マルマル」

営業時間 : 11時〜14時

定休日 : 不定休

所在地 : 〒431-1103 静岡県浜松市中央区湖東町5652-1(浜名湖グルメパーク内)

座席 : 12席

■日本初!自家製のうなぎのタレを使ったハンバーガー専門店とは?

「浜松バーガースタンド マルマル」は、浜松のグルメお土産が買えるフードテーマパーク“浜名湖グルメパーク”の中でオープンするハンバーガー専門店です。

同店のこだわりは、浜松のご当地グルメにもなっているうなぎのタレをハンバーガーに使っていることで、実はかなり美味しい組み合わせになっていることを商品開発の際に発見し、そのまま商品化になりました。

■うなぎのタレを漬けることで美味しくなるハンバーガー「うなタレ牛バーガー」とは!?

同店の最大の特徴は、うなぎのタレを使ったハンバーガー「うなタレ牛バーガー」です。

うなぎのタレをパテにしっかりと漬け、バンズで挟んだハンバーガーは、甘さを感じながらもしっかりとお肉の美味しさを引き出しているハンバーガーになっており、今までのグルメバーガーにはない味わいを感じられます。

また、同店で使っているバンズや牛肉のパテは、厳選された素材で作られており、それだけで食べても美味しいモノになっています。

うなぎのタレとハンバーガーの新しい組み合わせのグルメバーガーを楽しんで下さい。

■浜松バーガースタンド マルマルで提供するハンバーガー

同店で提供するこだわりのハンバーガーは5種類あり、全て自家製のうなぎのタレを使ったハンバーガーになっています。

〇餃子バーガー 880円(税込み)

〇うなタレ牛バーガー 980円(税込み)

〇うなタレ牛チーズバーガー 1180円(税込み)

〇うなタレ牛バーガー ダブル 1380円(税込み)

〇うなタレ牛バーガー トリプル 1580円(税込み)

