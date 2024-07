くすみスッキリうるもち洗顔！Beinfinity Online Shop「HakuBino洗顔クリーム」

Beinfinity Online Shopにて、エイジングケア洗顔「HakuBino洗顔クリーム」が2024年8月に発売します。

Beinfinity Online Shop「HakuBino洗顔クリーム」

Beinfinity Online Shopにて、エイジングケア洗顔「HakuBino洗顔クリーム」が2024年8月に発売!

■エイジングケア洗顔「HakuBino洗顔クリーム」の特長

いつもの洗顔を変えるだけで-10歳肌も夢じゃない!気になる年齢肌を本気でケアするHakuBinoの洗顔クリームが登場します。

ニンジン根エキス、オキナワモズクエキスでシミ・シワを抑制。

さらにプラセンタエキスでしっかりとエイジングケア。

高濃度保湿成分の加水分解コンキオリンで優しく肌を守ります。

「HakuBino洗顔クリーム」はふわふわ濃密泡で毛穴奥深くの汚れをゴッソリ落とすリッチな洗顔です。

さらに、肌に優しくするための成分を配合しています。

泡立ちもよく、肌への吸着力で泡を逆さまにしても落ちてきません。

洗い上がりはしっとり潤いキープします。

細胞活性作用があるので肌荒れや乾燥を防ぎつつ保湿をキープしてくれます!

■こだわり

さらに!シミ・シワの予防に最適なエキス「ゲットウ葉エキス」を配合しています。

皮膚のハリと弾力性が保たれ、ハリ、弾力性のある肌の維持が期待されます。

お肌に活力を与え、ピチピチな肌に大変身!

また、敏感肌の方にも使用していただけるよう、香料、シリコン、着色料、防腐剤を一切使用せず、肌にやさしい成分を厳選して配合しています。

美肌には美肌の専用対策を!

「HakuBino洗顔クリーム」でくすみスッキリうるもち洗顔を体験してください。

<全成分>

グリセリン、ミリスチン酸、水、酸化チタン、ジグリセリン、タルク、ステアリン酸、水酸化K、ラウラミドプロピルアミンオキシド、デシルグルコシド、ラウロイルメチルアラニンNa、ゲットウ葉エキス、ニンジン根エキス、加水分解コンキオリン、プラセンタエキス、オキナワモズクエキス、ツルグミエキス、オルトシホンスタミネウスエキス、シイクワシャー果皮エキス、ツルレイシ果実エキス、ハイビスカス花エキス、クダモノトケイソウ果皮エキス、アロエベラ葉エキス、ヨモギ葉エキス、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、ソメイヨシノ葉エキス、ウメ果実エキス、ユズ果実エキス、エンテロコッカスフェカリス、モモ葉エキス、チャ葉エキス、ツバキ花エキス、ヒドロキシプロピルデンプンリン酸、ラウリン酸、ステアリン酸グリセリル、ベヘニルアルコール、BG、エタノール、ペンチレングリコール

