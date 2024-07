スーパーセンターだからできる品揃え！PLANT『BBQやろっさ！』

PLANTは、PLANT全23店舗にてワクワクがとまらない地域最大級の豊富な品揃えで『BBQやろっさ!』企画を実施します。

PLANT『BBQやろっさ!』

■スーパーセンターだから出来る品揃え

同社の特徴である「衣・食・住」に関わる商品を最大21万アイテム取りそろえた『スーパーセンター』の強みを活かし、充実したBBQを提案します。

非日常を味わえるBBQフードからは圧倒的なボリュームと豊富な品揃えの商品を提供します。

迫力満点の極厚ステーキ、一串でも大満足なBBQ串、普段はお目にかかることのないワクワク感満載のオリジナルメニューとして特性アヒージョやBBQならではのウッドプランク。

更にギアや消耗品も充実したラインナップとなり、一度に全て揃えることが出来るのがスーパーセンターPLANTの最大の魅力です。

■初心者や面倒な手間を省きたい方、町内会の幹事さんも大助かり

日本では約5人に1人がBBQを楽しんでいるデータがあります。

一方で未経験者の理由としては「道具などの関連商品を揃えるのが大変」という点を挙げられるという事実を受け止め、PLANTの『BBQやろっさ!』企画では初心者や面倒な手間を省きたい方、大人数の準備で大変な幹事さんにとって大助かりな便利グッズやお役立ちプランを提案させていただきます。

■真夏のBBQを楽しく健康に満喫できるPLANTの「快適BBQ」の提案

BBQを楽しみたいけど暑さで断念される方に対し、野外でも快適に楽しめる暑さ対策グッズを豊富に準備しています。

またスタミナ不足を補給する栄養満点のメニューも充実。

PLANTの『BBQやろっさ!』で最高の夏の思い出をお届けします。

同社は「BBQならPLANT」を合言葉に日本一のBBQ売場を目指します!

