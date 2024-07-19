松山英樹は初日82位出遅れ 全英OP
【AFP＝時事】男子ゴルフの今季メジャー最終戦、全英オープン（The 152nd Open Championship）は18日、英スコットランドのロイヤルトゥルーン（Royal Troon、パー71）で開幕し、松山英樹（Hideki Matsuyama）は4オーバー「75」の82位タイと出遅れた。
川村昌弘（Masahiro Kawamura）は1オーバー「72」で31位タイにつけた。岩崎亜久竜（Aguri Iwasaki）は3オーバー69位タイ、木下稜介（Ryosuke Kinoshita）は4オーバー82位タイ、久常涼（Ryo Hisatsune）と桂川有人（Yuto Katsuragawa）は5オーバー96位タイ、星野陸也（Rikuya Hoshino）は8オーバー138位タイ、中島啓太（Keita Nakajima）は9オーバー145位タイだった。
メジャー初出場のダニエル・ブラウン（Daniel Brown、イングランド）が6アンダー「65」で初日単独首位に立った。
【翻訳編集】AFPBB News
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川村昌弘（Masahiro Kawamura）は1オーバー「72」で31位タイにつけた。岩崎亜久竜（Aguri Iwasaki）は3オーバー69位タイ、木下稜介（Ryosuke Kinoshita）は4オーバー82位タイ、久常涼（Ryo Hisatsune）と桂川有人（Yuto Katsuragawa）は5オーバー96位タイ、星野陸也（Rikuya Hoshino）は8オーバー138位タイ、中島啓太（Keita Nakajima）は9オーバー145位タイだった。
メジャー初出場のダニエル・ブラウン（Daniel Brown、イングランド）が6アンダー「65」で初日単独首位に立った。
【翻訳編集】AFPBB News
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