１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．８２ドル（－０．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４５６．４ドル（－３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９９．５セント（－１４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．２５セント（－４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９１．２５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９８．５０セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．５９（－０．４７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．８２ドル（－０．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４５６．４ドル（－３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９９．５セント（－１４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．２５セント（－４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９１．２５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９８．５０セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．５９（－０．４７）
出所：MINKABU PRESS