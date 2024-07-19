・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８２．８２ドル（－０．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４５６．４ドル（－３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９９９．５セント（－１４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３５．２５セント（－４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３９１．２５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０９８．５０セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８５．５９（－０．４７）

出所：MINKABU PRESS