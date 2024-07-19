¹Åç¡¦¾²ÅÄ¡¡Â¼¾å¤Ë¾¡¤Ä¡ª£±£¹ÆüÀèÈ¯¤Çº£µ¨£µÅÙÌÜÅê¤²¹ç¤¤¡Ö²¿¤È¤«Ç´¤ê¶¯¤¯¡×¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£²¾¡£²ÇÔ¤È¸ß³Ñ
¡¡É¬¾¡¥í¡¼¥Æ¤ÇÁ°È¾Äù¤á¤¸¤ã¡ª¹Åç¤Ï£±£¹Æü¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºå¿À¤È¤Î£³Ï¢Àï¤Ë¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¾²ÅÄ¤Ïºå¿À¡¦Â¼¾å¤È¡¢Áá¤¯¤âº£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£¹¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¸ñ¤¬¸Ø¤ë£³Åê¼ê¤ÇÁ°È¾Àï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£º®Àï¤¬Â³¤¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ºå¿À¤È¤Î£³Ï¢Àï¡£Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¾²ÅÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Îºå¿ÀÀèÈ¯¤ÏÁá¤¯¤âº£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤ëÂ¼¾å¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï£²¾¡£²ÇÔ¤È¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼êÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»î¹ç¤Î¥«¥®¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£¡ÖÎÉ¤¤Åê¼êÁê¼ê¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ò²¿¤È¤«Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡×¡£º¸ÏÓ¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç½é²ó¼ºÅÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Âç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Á°²ó£±£²Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï£¶²ó£³¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡£Â®µå¤ÎµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ò¿´¤¬¤±¡¢À©µå¤¬Íð¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬£´Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£¸¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¼è¤ì¤ë¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤â¼è¤ì¤ë¡£¡ÊÄ¾µå¤ò¡Ë¥±¥¢¤¹¤ì¤ÐÃÙ¤¤µå¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È´ËµÞ¼«ºß¤ÊÅêµå¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£¹¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡£²ÀïÌÜ¤ÏËÉ¸æÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÎÂçÀ¥ÎÉ¡¢£³ÀïÌÜ¤Ï¶åÎ¤¤¬ÅÐÈÄÍ½Äê¡£¤³¤Î£³¿Í¤¬Æ±°ì¥«¡¼¥É¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£¸·î£²£¹¡Á£³£±Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¡ÖÁ°È¾Àï¤â»Ä¤ê£³¤Ä¡£ÎÉ¤¤·Á¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤à¼«Ëý¤ÎÅê¼ê¿Ø¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Ï£±¥²¡¼¥àº¹¡££±£¸Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤Ø¸þ¤±¡¢¤¤¤¶½Ð¿Ø¤À¡£