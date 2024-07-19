¡Ö²¶¤é¤â¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡ÄÂìÂô½¨ÌÀ¤¬à°¦Äï»ÒáSnow Man¤ò°ú¤È´¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
£··î£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡ØÆóµÜ¹§ÂÀÏº¡ß¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤ ¹çÂÎSP¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ØSnow Man¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îà°é¤Æ¤Î¿Æá¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦TOBE¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê42¡Ë¤Î¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE-UP.¡ËÂà½ê»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ê©¡¦¥Ñ¥êÂÚºßÃæ¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê21¡Ë¤ò½ü¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼£¸¿Í¤¬¡¢¡ØÍò¡Ù¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê41¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢µï¼ò²°¤ÇËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÆóµÜ¤ÏºòÇ¯10·î¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼¤«¤éÁ´Á³¡¢À¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂìÂô¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤ËÆóµÜ¤¬ÂìÂô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡Ê32¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÂìÂô¤¯¤ó¤È°ìÀÚ¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê31¡Ë¤Ï¡ÖÂìÂô¤¯¤ó¤¬²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¼¤á¤é¤ì¤¿»þ¡¢É¬Á³Åª¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ØÂìÂô¤¯¤ó¤¬¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤é¤â¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÂìÂô»á¤ËÄÉ¿ï¤·¤Æ¡ØSnow Man¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂà½ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê32¡Ë¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¡¢ÂìÂô»á¤ÎÂà¼Ò¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖÂìÂô¤¯¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î»öÌ³½ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ç¥Ç¥«¤¤¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØSnow Man¡Ù¤ÏTBS¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ç´§ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤ò»ý¤Á¡¢ÌÜ¹õ¡¢º´µ×´Ö¡¢ÅÏÊÕ¤é¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¡ØÍò¡Ù¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·»öÌ³½êÀßÎ©¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÂìÂô»á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Î¤É¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡ØSnow Man¡Ù¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶É¡¢ÂìÂô»á¤ÏÈà¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤Ç»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£¤â¤·°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Î»þÅÀ¤Ç¡ØSnow Man¡Ù¤Ï¸½ºß¤Û¤É¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀSTARTO¼Ò¤Î¼ý±×¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ØSnow Man¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿TOBE¤Ë¤Ï¸µ¡ØV6¡Ù¤Î»°Âð·ò¡Ê45¡Ë¡¢¸µ¡ØKing & Prince¡Ù¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê27¡ËŽ¤¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê26¡ËŽ¤´ßÍ¥ÂÀ¡Ê28¡Ë¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡ØNumber_i¡Ù¤é¤¬½êÂ°¤·¡¢TRAINEE¡Ê¸¦½¤À¸¡Ë¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££³·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£´Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Áí½Ð±é¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»öÌ³½ê¤È¤·¤Æµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSnow Man¡Ù¤Ê¤·¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤é¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÂìÂô»á¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¤½¤ÎÀ³Ê¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»äÍø»äÍß¤ò¼Î¤Æ¤ÆÈà¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤È¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ê¸½¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë»þÂå¤«¤éÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿ÂìÂô»á¤Ï¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤«¤é¤Ï¥½¥í¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡Ø¡Êº£°æ¡ËÍã¤â°ì½ï¤Ê¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÌÁÍ§¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¤òÇ®Ë¾¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ø¤ÎµÁÍý¤ä²¹¾ð¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ë¡ØSnow Man¡Ù¤ò°ú¤È´¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤¬Äï»Ò¤¿¤Á¤È¸ÅÁã¤ò¶¦¤Ëµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËSTARTO¼Ò¤ÏÂìÂô¤ËÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤«¤Ä¤Æà¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¤È¤¤¤¨¤Ð¸ÅÁã¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤È¤Ï·è¤·¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢STARTO¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÉ¤â¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÂìÂô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Æü¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit