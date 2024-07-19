【英国】
GfK消費者信頼感調査（7月）08:01
予想　N/A　前回　-14.0（GfK消費者信頼感調査)

小売売上高（6月）15:00　
予想　-0.4%　前回　2.9%（前月比)
予想　0.3%　前回　1.3%（前年比)
予想　-0.4%　前回　2.9%（除自動車燃料・前月比)　
予想　0.2%　前回　1.2%（除自動車燃料・前年比)

公共部門ネット負債（6月）15:00　
予想　106.0億ポンド　前回　141.0億ポンド（公共部門ネット負債)

【日本】
消費者物価指数（6月）08:30
予想　2.9%　前回　2.8%（前年比)　
予想　2.7%　前回　2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（6月）15:00
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)
予想　-1.5%　前回　-2.2%（前年比)

ユーロ圏経常収支（5月）17:00
予想　N/A　前回　386.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
小売売上高（5月）21:30
予想　-0.5%　前回　0.7%（前月比)
予想　-0.4%　前回　1.8%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（6月）21:30
予想　N/A　前回　0.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　-1.0%（原材料価格指数・前月比)

※予定は変更することがあります