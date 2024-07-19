【英国】

GfK消費者信頼感調査（7月）08:01

予想 N/A 前回 -14.0（GfK消費者信頼感調査)



小売売上高（6月）15:00

予想 -0.4% 前回 2.9%（前月比)

予想 0.3% 前回 1.3%（前年比)

予想 -0.4% 前回 2.9%（除自動車燃料・前月比)

予想 0.2% 前回 1.2%（除自動車燃料・前年比)



公共部門ネット負債（6月）15:00

予想 106.0億ポンド 前回 141.0億ポンド（公共部門ネット負債)



【日本】

消費者物価指数（6月）08:30

予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)

予想 2.7% 前回 2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ生産者物価指数（6月）15:00

予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)

予想 -1.5% 前回 -2.2%（前年比)



ユーロ圏経常収支（5月）17:00

予想 N/A 前回 386.0億ユーロ（季調済)



【カナダ】

小売売上高（5月）21:30

予想 -0.5% 前回 0.7%（前月比)

予想 -0.4% 前回 1.8%（コア・前月比)



鉱工業製品価格（6月）21:30

予想 N/A 前回 0.0%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -1.0%（原材料価格指数・前月比)



※予定は変更することがあります

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