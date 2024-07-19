日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円安の4万20円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43600.37円 ボリンジャーバンド3σ
42401.58円 ボリンジャーバンド2σ
41202.79円 ボリンジャーバンド1σ
41180.00円 一目均衡表・転換線
40750.00円 5日移動平均
40205.00円 一目均衡表・基準線
40020.00円 19日夜間取引終値
40004.00円 25日移動平均
39105.87円 75日移動平均
38805.21円 ボリンジャーバンド-1σ
38735.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38675.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37606.42円 ボリンジャーバンド2σ
36494.00円 200日移動平均
36407.63円 ボリンジャーバンド3σ
257.20円 18日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43600.37円 ボリンジャーバンド3σ
42401.58円 ボリンジャーバンド2σ
41202.79円 ボリンジャーバンド1σ
41180.00円 一目均衡表・転換線
40750.00円 5日移動平均
40205.00円 一目均衡表・基準線
40020.00円 19日夜間取引終値
40004.00円 25日移動平均
39105.87円 75日移動平均
38805.21円 ボリンジャーバンド-1σ
38735.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38675.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37606.42円 ボリンジャーバンド2σ
36494.00円 200日移動平均
36407.63円 ボリンジャーバンド3σ
257.20円 18日日経平均株価現物終値
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