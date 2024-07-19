　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円安の4万20円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43600.37円　　ボリンジャーバンド3σ
42401.58円　　ボリンジャーバンド2σ
41202.79円　　ボリンジャーバンド1σ
41180.00円　　一目均衡表・転換線
40750.00円　　5日移動平均
40205.00円　　一目均衡表・基準線
40020.00円　　19日夜間取引終値
40004.00円　　25日移動平均
39105.87円　　75日移動平均
38805.21円　　ボリンジャーバンド-1σ
38735.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38675.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37606.42円　　ボリンジャーバンド2σ
36494.00円　　200日移動平均
36407.63円　　ボリンジャーバンド3σ
257.20円　　18日日経平均株価現物終値


株探ニュース