¿·¤·¤¤ÎäÂ¢¸Ë¹ØÆþ¢ªÌîºÚ¤È²ÌÊªÆþ¤ì¤¿¤é¡Ä ÍâÄ«¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤ËÊòÁ³¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¡Ö¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡×
¿·¤·¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿ºÝ¤Îà¼ºÇÔ¤¢¤ë¤¢¤ëá¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤¬ÆÏ¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÃæÃÊ¤ËÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òµÍ¤á¤¿É×ÉØ¡£¤·¤«¤·ÍâÄ«¡¢ºÊ¤ÏÅà¤Ã¤¿ÌîºÚ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥¥å¥¦¥ê¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ß¥«¥ó¡¢¥ê¥ó¥´¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤¬¥«¥Á¥«¥Á¤ËÅà¤Ã¤ÆÁú¤òÂÓ¤Ó¤¿¼Ì¿¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¿¤¬µ¯¤¤¿¡Ä¡ª¡©¥«¥Á¥«¥Á¤ËÅà¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ä²ÌÊª
°ÊÁ°¤È»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤È¤Ï¡Ä
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ºß½»¤ÎÃËÀ¡Ê47¡Ë¡£7·îÃæ½Ü¡¢16Ç¯´Ö»È¤¤Â³¤±¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏÃæÃÊ¤¬ÌîºÚ¼¼¤Ç¡¢²¼ÃÊ¤¬ÎäÅà¼¼¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤ÏÃæÃÊ¤¬ÎäÅà¼¼¡¢²¼ÃÊ¤¬ÌîºÚ¼¼¡¢¤È»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öµ¿Ìä¤â»ý¤¿¤º¡¢ÀâÌÀ½ñ¤âÆÉ¤Þ¤º¡¢¥¦¥Ã¥¥¦¥¤ÇÎäÅà¸Ë¤ËÌîºÚ¤òµÍ¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
Ãëº¢¤ËµÍ¤áÂØ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é18»þ´Ö¤Û¤É¡£Ìë¤ËÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ðµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿à¥¦¥Ã¥¥¦¥á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇµÇ°³°¿©¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍâÄ«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åà¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡©¡ÖºÊ¤ÎÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Çµã¤¯µã¤¯¿ôÅÀ¤ÏÇË´þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢X¤Ç¥«¥ì¡¼¤Ë»È¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¡¢°ìÉô¤Ï¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤ÇÁ´ÌÇ¤òÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ìÊý¡¢ÎäÅà¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥Ð¤ä¥Ö¥ê¤Ê¤É¤Îµû¤Ï²òÅà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤¤¤Ç¥Ö¥ê¤Î¾È¤ê¾Æ¤¤Ë¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Î»³¤ËØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ï´°Á´¤ËÍÏ¤±¤¿¤¿¤áÇÑ´þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¢Âð¤·¤¿Æ±µï¤ÎµÁÊì¤¬¡Ø»ä¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
Åê¹Æ¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤â¡£¡ÖËÍ¤ÏÌîºÚ¤òÎäÅà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÎäÅà¤ß¤«¤ó¤ä¤ê¤ó¤´¤ÏÈ¾²òÅà¤«¥¸¥ã¥à¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¡Ø¥¹¥à¡¼¥¸¡¼ºî¤Ã¤¿¤é¡©¡Ù¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¡ÖÌîºÚ¤â±üÍÍ¤âfreeze¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÊÖ¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¿©ºà¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿É×ÉØ¤À¤¬¡¢X¤ÎÈ¿¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÆó¿Í¤ÇÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö2¿Í¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç2¿Í¤Î¤»¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉ×ÉØ¤Ï±ßËþ¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦»³ÏÆ Ì¤ºÚÈþ¡Ë