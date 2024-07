SNSで話題沸騰中！ 韓国発のドーナツカフェが東京初進出。中目黒に2号店をオープン（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、中目黒にオープンした韓国発の話題のドーナツカフェ。日本初上陸となった大阪に続き、遂に東京に進出です!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

BONTEMPS 中目黒店(東京・中目黒)

カラフルなデザインが目を引く 写真:お店から

昨年12月に大阪に誕生した韓国発のドーナツカフェ「BONTEMPS」が、ついに東京に初進出しました。紅白歌合戦にも出場したK-POPアイドルグループ「Stray Kids(ストレイキッズ)」のイベントで配られたことで、一躍有名になった同店。大阪店がオープンするやいなや遠方からも多くの客が押し寄せ、「東京にも出店してほしい」という声をたくさん受けて、この度中目黒に国内2号店をオープンする運びになったそう。

店舗外観 出典:足攣り68さん

中目黒に出店した理由について「中目黒の街並みは韓国の本店と雰囲気が似ており、BONTEMPSを表現できると確信しました」と話すスタッフ。目黒川にほど近いグッドロケーションにあり、ドーナツを買いがてら中目黒さんぽを楽しむこともできます。

「BONTEMPS」のドーナツはツイストが特徴。ラインアップは20種類以上! 写真:お店から

日本で大ブーム中の「ドーナツ」ですが、「BONTEMPS」といえばツイストドーナツにさまざまなグレーズやトッピングをアレンジした、カラフルでキュートなドーナツが代名詞。SNS映えはもちろんのこと、見た目のみならずその味わいにもこだわりが詰まっています。

フルーツを使った期間限定メニューも登場 写真:お店から

生地に使う砂糖は控えめ、生地やトッピングの鮮度を徹底、天然発酵種法を使用するなど、基本に忠実な製法で味も本格的に仕上げています。

ソルティッドキャラメル 520円 写真:お店から

20種類以上をラインアップするドーナツは、韓国の伝統菓子“クァベキ”を現代風にアレンジしているそう。なかでもお店のイチオシは、定番人気の「ソルティッドキャラメル」(520円)です。



「濃厚なキャラメルに岩塩が混ざっており、ドーナツにたっぷりと絡んでいます。その上に四角にカットしたバターがのっています。見た目も可愛いフォルムですが、甘さとしょっぱさがクセになるドーナツです」(スタッフ)

アールグレイレモネード 600円 写真:お店から

ドーナツと一緒に楽しみたいドリンクメニューも充実。ミルク、エスプレッソ、甘いクリームが3層になった「ボンタンクリームコーヒー」(650円)をはじめ、「塩クリームラテ」(650円)や「アールグレイレモネード」(600円)など日本では珍しいメニューに出会えます。

ボンタンクリームコーヒー(温/冷)650円 写真:お店から

「人気のボンタンクリームコーヒーは、本格エスプレッソと甘いクリームが口の中で合わさり、独特な味わいになります」(スタッフ)

店内には観葉植物が配置され、ナチュラルテイストのチェアやテーブルが居心地のいい空間を演出 写真:お店から

撮影が楽しくなる、ミラースケボー 写真:お店から

木とモノトーンを基調にしたお洒落な店内には、SNS用の写真スポットも盛りだくさん。全身を自撮りできるミラーやミラースケボーなど、自分好みの映えスポットを探して記念撮影を楽しんではいかがでしょう?

カラフルなボックスに可愛らしいドーナツは手土産にもぴったり 写真:お店から

気分が上がる可愛いビジュアルと、からだに優しい甘みのドーナツはお土産にも買い物途中の糖分補給にもピッタリ。早くも話題になっている韓国発のドーナツショップへ、ぜひ足を運んでみてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

出典:たびするごはんさん

『韓国で人気のドーナツ屋さんが……

遂に東京・中目黒にグランドオープン!



15種類の揚げたてのツイストドーナツは、

カラフルな見た目でとてもかわいい〜!



モチっとした生地の食感がとても好み!

おすすめは、やっぱり「コーンクリーム」。

とうもろこしの甘さとチーズの塩っぱさが絶妙に合う!!!1番人気の「ソルテッドキャラメル」も濃厚な味で美味しかったな〜!



ここは、これから人気になること間違いなし!

お土産にもぴったりですよ〜!



店内席も多いのでゆっくり過ごせました!』(たびするごはんさん)

出典:アプリコットなハチさん

『中目黒、そのうちドーナッツの聖地とかになったりするのかな?笑 また新しいドーナッツ屋さん登場!



ひねった形のドーナッツで、韓国から来たお店。色々楽しいフレーバーあり。とりあえずシナモンシュガー味を多めに買ってみた。あとピスタチオ味も好きなので。ドーナッツ入れてくれる箱がかわいい。食感はしっとりもちもちな感じ。美味しい。



まだそんなに長蛇の列にはなってないけど、これからブーム来るかな⁈』(アプリコットなハチさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆BONTEMPS 中目黒店住所 : 東京都目黒区青葉台1-28-7TEL : 03-6452-3600

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:坂井あやの

The post SNSで話題沸騰中! 韓国発のドーナツカフェが東京初進出。中目黒に2号店をオープン(東京・中目黒) first appeared on 食べログマガジン.