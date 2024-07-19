¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤Î Âè100²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×³«ºÅ·èÄê¡ªÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë100²óÌÜ¤ÎÂç²ñ ÃÏ¶èÍ½Áª¤ÎÊç½¸³«»Ï
1979Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢99²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë100²óÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤Î Âè100²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¤Ïº£Ç¯12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡¦ÍèÇ¯2025Ç¯¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£½Ð±é¤Ï¡¢º£²ó¤âÇëËÜ¶Ö°ì¡¦¹á¼è¿µ¸ã¡£
Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï100Ëü±ß¡£Á´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤ÎÃÏ¶èÍ½Áª¤Ï¡¢ËÜÆü¤«¤éÊç½¸³«»Ï¡ª¾Ü¤·¤¯¤ÏÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.ntv.co.jp/kasoh/¡Ë¤Ë¤Æ¡£
Á°²ó¡Ê2023Ç¯12·î³«ºÅ¡¦2024Ç¯2·îÊüÁ÷¡Ë¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·³«ºÅ¤·¤¿ ¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡£µ×¡¹¤Î¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬Çï¼ê³åºÓ¡ª²¹¤«¤¤¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¥¼¥í¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤ê¾å¤²¤ÆÈäÏª¡£¤½¤³¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤´¶Æ°¤Î¥É¥é¥Þ¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡£º£Ç¯¤â¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤ò¤¼¤Ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÂè1²óÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡ãÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ¾åÅÄ¿òÇî ÈÖÁÈÃ´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
1979Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ45Ç¯¡£¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¤¬100²ó¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Î¤Ù4,135ÁÈ¤ÎÊý¡¹¤Ë½Ð¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»²²Ã·¿ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏµÇ°Âç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢²áµî99²ó¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤«¤â¡ª¡©
²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à°Ê³°¤Ë¡¢¤ª1¿Í¤Ç¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ª
µÇ°¤¹¤Ù¤100²óÂç²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ä
https://www.ntv.co.jp/kasoh/
¡ãÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡ä
https://www.youtube.com/@masquerade