英語で「がっかりした」は何て言う？ 残念な気持ちをあらわす英語フレーズ

欲しかった商品が売り切れていたり、遊びに行く予定が中止になったり……日常生活の中で、がっかりしてしまうことはありますよね。今回は、そんな残念に思った気持ちを伝えるときに使える「がっかりした」の英語表現を紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「がっかりした」の英語表現3パターン

「がっかりした」と英語で言いたいとき、どのようなフレーズが思い浮かびますか? ネイティブもよく使う便利なフレーズを、シチュエーション別に解説していきます。

【1】I’m disappointed. 「がっかりした」

【解説】「がっかりした」と言いたいときに最もよく使われるフレーズのひとつです。また、「I’m disappointed with the service.(ここのサービスにはがっかりだ)」のように、何にがっかりしたかを付け加えるときには「with」を一緒に使います。覚えておきましょう。

【2】I’m bummed out. 「がっかりしている」

【解説】予想外のことや期待はずれのことが起こったときに使う一言です。「I’m bummed out that I failed the exam.(テストに受からなくてがっかりだ)」のように、詳しい内容を「that」を使って付け加えることもできます。ネイティブが日常会話で使う表現です。

【3】Don’t let me down. 「がっかりさせないで」

【解説】これはがっかりする出来事が起こりそうなときに使うフレーズです。「let 〇〇 down」で「〇〇をがっかりさせる」という意味になります。また、「You let me down.(あなたにはがっかりさせられた)」のような使い方もできます。合わせて覚えておきましょう。

