ÅÏÊÕ¸¬¤ò´°Á´¤ËµÕÅ¾¡ª¿¿ÅÄ¹Ç·¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤¬¥¨¥ß¡¼¾ÞºÇÂ¿25ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÇÊÆ¹ñ¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¿±þ¤¬À¨¤¤
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÀï¹ñ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÂè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È22ÉôÌç¡¢ºÇÂ¿25¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤Ê¤É¼çÍ×ÉôÌç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÔ½¸¾Þ¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¤Î¾Þ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªº×¤ê¾õÂÖ¡£¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êºÇÃíÌÜ¤Ï¡¢À½ºî¤È¼ç±é¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤À¡£¤â¤Ï¤ä¿¿ÅÄ¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ö´é¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ïÏ¢¤Î°ì¿Í¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾ÇÐÍ¥¤È´°Á´¤ËÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡Ê03Ç¯¡Ë¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹¥±é¤·¤¿¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢¿¿ÅÄ¤Î³ô¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡£¤¹¤Ç¤ËÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤ÎÂçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥³¥ó¥»¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ë¿¿ÅÄ¤ÏÏÆÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²¿¤¬À¨¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½Ð±é±Ç²è¤ÎÂçÈ¾¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê¶½¹ÔÅª¤ËÂçÀ®¸ù¤·¤¿±Ç²è¡Ë¤À¤«¤é¡£¤ª¤«¤²¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ç´é¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ê¤é¿¿ÅÄ¤Ç¡Ä¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï¤â¤¦63ºÐ¤Î¿¿ÅÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë·ÐÎò¤Ï¤«¤Ê¤ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¿ÅÄ¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¤¤Î¤«¡£±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Âêºà¤Ï¡Ø´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤«¤Ê¤ê¥¨¥ó¥¿¥áÉ÷¤ËµÓ¿§¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ËÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀ½ºîÈñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¸ì¡£¿¿ÅÄ¼«¿È¤¬À½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¯¤¢¤ëà¤È¤ó¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ñ¥óá¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ö¡¼¥à¤Ç¿§¡¹¤È¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¤ÊÆ¿Í¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¥É¥ó¥Ç¥óÊÖ¤·¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆË°¤¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤¬Áí¤¸¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ØÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬ºî¤ë¥É¥é¥Þ¤è¤êÆüËÜÅª¡Ù¤È¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ö¼Â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¤âÍÌ¾¤Ê±Ç²èÈãÉ¾¥µ¥¤¥È¡ÖRotten Tomatoes¡×¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£··î18Æü¸½ºß¤ÇÆ±¥µ¥¤¥È¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎºîÉÊÉ¾²Á¤Ï99¡ó¤È¤Û¤ÜËþÅÀ¤Ç¡¢¿É¸ý¤¬Â¿¤¤ÈãÉ¾²È¤Ç¤¹¤é91¡ó¤ÎÄ¶¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ï¤Ò¤¤¤ÌÜÈ´¤¤ÇSHOGUN¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡ØÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤¤¤¨¤Ð¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿¿ÅÄ³ô¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂè£²¡¢Âè£³¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ½ºî¤ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Àª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡££¹·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡ÊÄÍÅÄ¤Á¤Ò¤í¡Ë