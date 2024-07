8月2日にアニメ映画『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が公開されることを記念して、日本テレビでは劇場版第3作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』を8月11日15時より放送する。※関東ローカル、関西ローカルにてOA『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』の舞台は、デクたち雄英高校ヒーロー科の生徒がプロヒーローの事務所でインターンに臨む冬。そのインターン中に、謎の組織<ヒューマライズ>の野望によって世界が混乱に…。

「“個性”は人類としての病である」という思想の元、世界中の“個性”保持者のせん滅をもくろむ謎の組織・ヒューマライズ。彼らが各国に仕掛けた特殊な爆弾<個性因子誘発爆弾(イディオトリガーボム)>。その爆弾は“個性”を暴走させ崩壊に導くものだった。人々を救うため世界選抜ヒーローチームが結成。世界各国のプロヒーローとインターン中の雄英高校ヒーロー科が招集され、爆弾の回収任務にあたることになった。その任務で<オセオン>の地に赴いた出久は敵<ヴィラン>を追っている最中にひとりの少年・ロディに遭遇。その際、敵<ヴィラン>が持っていたかばんと、ロディが運び屋として持っていたかばんが入れ替わってしまう。それを境に、なんと出久は警察により大量殺人犯の汚名を着せられ指名手配されてしまう。そんな中、ヒューマライズの指導者・フレクトから全世界に向けて、犯行声明が投げかけられる。世界中に仕掛けられた爆弾の爆発まで、タイムリミットは2時間。世界中で発生するパニック。ヒーローチームは絶体絶命の状況下で、危険を顧みずに各地の爆弾回収に向かうが、ヒーロー達は世界を守れるのか……。指名手配された出久の運命は…!?映画の見どころは、世界中を舞台にしたスケールの大きなストーリーとバトルはもちろん、出久と、運び屋・ロディとの友情物語にも注目。偶然をきっかけにともに指名手配されてしまう2人。育った環境のせいでヒーローに不信感を抱いていたロディは、出久のおせっかいを疎ましく思っていたが、意味も分からず国外へ向けて逃避行を続け、出久の真摯な態度に触れる中、信頼を深めていく。ロディが運び屋をやらなければいけなかった過去、そして“個性”についても、出久にならと語りだす。そんなロディの声は、以前から「ヒロアカ」が大好きだったという俳優・吉沢亮が担当。「ヒロアカの世界に自分も存在できる」と興奮しながら声優に挑んだと説明した。