¹Åç¡¡É¬¾¡¥í¡¼¥Æ¤Ç¸×¼í¤ê¤À¡¡¾²ÅÄ¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¡¢¶åÎ¤¤ÇÁ°È¾ÀïºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥ÉÄù¤á¤¯¤¯¤ë
¡¡É¬¾¡¥í¡¼¥Æ¤Ç¸×¼í¤ê¤À¡£¹Åç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤«¤é¤Îºå¿À3Ï¢Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤Ë¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤Î3Åê¼ê¤¬Æ±°ì¥«¡¼¥É¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ëº£µ¨½é¤á¤Æ¡£¼ó°Ì¤«¤é4°Ì¤Þ¤Ç2¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯Âçº®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡º£µ¨16¾¡¥È¥ê¥ª¤Ç¸×¼í¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤¤ç¤¦19Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ËÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¾²ÅÄ¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Á¤¬¤Ä¤±¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¤³¤³2»î¹ç¤Ï½é²ó¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤Åê¼êÁê¼ê¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÜ²¼¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î8¾¡¡Ê5ÇÔ¡Ë¤Ç¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÆ±Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£ºå¿ÀÀï¤Ïº£µ¨4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ2¾¡2ÇÔ¤À¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦63¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊQS¡á6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤òµÏ¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤È¤ÏÁá¤¯¤âº£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±Àï¤Ç¤ÏÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬Ê¿¶Ñ2¡¦4ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¤¢¤¹20Æü¤Î2ÀïÌÜ¤Ï4¾¡1ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î0¡¦88¤ò¸Ø¤ëÂçÀ¥ÎÉ¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£ÂÙÁ³¼«¼ã¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²÷Åê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤í¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Æ±¤¸¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×
¡¡11Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Îºå¿ÀÀï¤Ïº£µ¨2»î¹ç¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦64¤È¹¥ÁêÀ¤À¡£ÂÇ½ç¤¬ÉÑÈË¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÁê¼êÂÇÀþ¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÂÇ½ç¤Ë¡Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢ÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡21Æü¤Î3ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Î¶åÎ¤¤Ï¡¢10Æü¤Îµð¿ÍÀï¤¬4²óÅÓÃæ¤Ç¹ß±«¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ3Æü¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿14Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤â¹ß±«Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±¤¸11Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÄÌ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3Åê¼ê¤¬Æ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï23Ç¯8·î29¡Á31Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Á°È¾ÀïºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¤¤¤·Á¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Ï1¥²¡¼¥àº¹¤Î2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¼ó°Ì¤«¤é4°Ì¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«2¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ÎÂçº®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬¾¡¥í¡¼¥Æ¤ÇÁ°È¾Àï¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë