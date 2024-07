オーバメヤンがサウジ上陸！　昇格組のアル・カーディシーヤ加入、ナチョと同僚に

アル・カーディシーヤは18日、マルセイユからガボン代表FWピエール・エメリク・オーバメヤンが完全移籍加入することを発表した。契約期間は2026年6月30日までの2年間と伝えられている。オーバメヤンは1989年6月18日生まれの現在35歳。若くしてバスティアからミランのユースチームへ加入したが、トップチームでの出場機会は得られず、その後はディジョン、リール、モナコとフランスのクラブを転々とする。2011年1月に加入したサンテティエンヌで才能が開花。完全移籍へ切り替わった後も活躍を続け、公式戦通算97試合の出場で41ゴールを挙げると、2013年夏にドルトムントへ加入した。

Beware 🤫

The black panther is here 🕸️#Alqadsiah | #AubameyangQadsawi pic.twitter.com/rntGUagTbX