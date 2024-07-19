茨城県、栃木県、千葉県で最大震度2の地震 茨城県・笠間市、土浦市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市
19日午前0時17分ごろ、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、土浦市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市と真岡市、千葉県の野田市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
笠間市 土浦市 取手市
つくば市 筑西市 坂東市
桜川市
□栃木県
宇都宮市 真岡市
□千葉県
野田市
■震度1
□茨城県
水戸市 常陸大宮市 小美玉市
茨城町 城里町 茨城古河市
石岡市 結城市 龍ケ崎市
下妻市 常総市 牛久市
守谷市 稲敷市 かすみがうら市
行方市 つくばみらい市 美浦村
阿見町 五霞町 境町
利根町
□栃木県
足利市 栃木市 佐野市
鹿沼市 小山市 下野市
益子町 茂木町 壬生町
日光市
□千葉県
成田市 習志野市 柏市
八千代市 鎌ケ谷市 印西市
白井市 栄町 香取市
□群馬県
桐生市 伊勢崎市 太田市
渋川市 板倉町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 加須市 東松山市
羽生市 久喜市 さいたま浦和区
春日部市 上尾市 八潮市
幸手市 白岡市 宮代町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。