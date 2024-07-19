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19日午前0時17分ごろ、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、土浦市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市と真岡市、千葉県の野田市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
笠間市　土浦市　取手市
つくば市　筑西市　坂東市
桜川市

□栃木県
宇都宮市　真岡市

□千葉県
野田市

■震度1
□茨城県
水戸市　常陸大宮市　小美玉市
茨城町　城里町　茨城古河市
石岡市　結城市　龍ケ崎市
下妻市　常総市　牛久市
守谷市　稲敷市　かすみがうら市
行方市　つくばみらい市　美浦村
阿見町　五霞町　境町
利根町

□栃木県
足利市　栃木市　佐野市
鹿沼市　小山市　下野市
益子町　茂木町　壬生町
日光市

□千葉県
成田市　習志野市　柏市
八千代市　鎌ケ谷市　印西市
白井市　栄町　香取市

□群馬県
桐生市　伊勢崎市　太田市
渋川市　板倉町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　加須市　東松山市
羽生市　久喜市　さいたま浦和区
春日部市　上尾市　八潮市
幸手市　白岡市　宮代町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。