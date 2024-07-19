19日午前0時17分ごろ、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、土浦市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市と真岡市、千葉県の野田市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

笠間市 土浦市 取手市

つくば市 筑西市 坂東市

桜川市



□栃木県

宇都宮市 真岡市



□千葉県

野田市

■震度1

□茨城県

水戸市 常陸大宮市 小美玉市

茨城町 城里町 茨城古河市

石岡市 結城市 龍ケ崎市

下妻市 常総市 牛久市

守谷市 稲敷市 かすみがうら市

行方市 つくばみらい市 美浦村

阿見町 五霞町 境町

利根町



□栃木県

足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 下野市

益子町 茂木町 壬生町

日光市



□千葉県

成田市 習志野市 柏市

八千代市 鎌ケ谷市 印西市

白井市 栄町 香取市



□群馬県

桐生市 伊勢崎市 太田市

渋川市 板倉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 加須市 東松山市

羽生市 久喜市 さいたま浦和区

春日部市 上尾市 八潮市

幸手市 白岡市 宮代町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。