世界的社会現象となったインド映画『ＲＲＲ』円盤化、全6形態で発売
2022年10月21日に公開されてからロングラン上映され、日本で公開されたインド映画として初めて興行収入24億円を突破（24年7月16日時点）したアクション超大作『ＲＲＲ』（読み：アールアールアール）。23年開催の「第95回アカデミー賞」で歌曲賞を受賞するなど、世界中でブームを巻き起こした。このたび、日本公開から2周年の記念すべき日（24年10月21日）に、Blu-ray、DVDの発売が決定した。
【画像】ＲＲＲ スペシャル・エディションなどを収録
発売されるのは、全6形態。4K Ultra HD Blu-ray、Bluray、DVDに加えて、サントラCD付き、スペシャル・エディション、アルティメット・エディションの特装版2種。劇場で浴びたあの史上最高濃度の映画体験を、自宅で繰り返し何度でも体感しよう。
■ＲＲＲ スペシャル・エディション 本編BD＋ヴォーカル・コレクションCD＜2枚組＞（8580円※税込）
・日本語吹替版を収録（ビーム：杉田智和、ラーマ：日野聡）
・アカデミー歌曲賞受賞「Naatu Naatu」含む歌唱楽曲を収録したヴォーカル・コレクションCD付属
・特製アウターケース＆デジパック仕様、フルカラー44ページの特製ブックレット封入
■ＲＲＲ アルティメット・エディション 本編4K UHD＋本編BD＋ヴォーカル・コレクション＆オリジナル・サウンドトラックCD＜5枚組＞（1万7380 円※税込）
・4K UHD 収録の本編はワイドスクリーン版の画面サイズを採用したHDR10、ドルビーアトモス仕様
・日本語吹替版を収録（ビーム：杉田智和、ラーマ：日野聡）
・アカデミー歌曲賞受賞「Naatu Naatu」含む歌唱楽曲収録したヴォーカル・コレクションCD 付属
・オリジナル・サウンドトラック全50 曲を収録したCD2枚付属
・特製アウターケース＆デジパック仕様、フルカラー44ページの特製ブックレット封入
■ＲＲＲ ヴォーカル・コレクション＆オリジナル・サウンドトラックCD＜3枚組＞
・アカデミー歌曲賞受賞「Naatu Naatu」を含む歌唱楽曲全7 曲を収録したヴォーカル・コレクション。CDに加え、劇伴全50曲を収録したオリジナル・サウンドトラックCD2枚の計3枚組
・特製アウターケース＆デジパック仕様、特製ブックレット（フルカラー20ページ）封入
■ＲＲＲ［4K Ultra HD Blu-ray］（6380円※税込）
■ＲＲＲ［Blu-ray］（5170円※税込）
■ＲＲＲ［DVD］（4378円※税込）
発売されるのは、全6形態。4K Ultra HD Blu-ray、Bluray、DVDに加えて、サントラCD付き、スペシャル・エディション、アルティメット・エディションの特装版2種。劇場で浴びたあの史上最高濃度の映画体験を、自宅で繰り返し何度でも体感しよう。
■ＲＲＲ スペシャル・エディション 本編BD＋ヴォーカル・コレクションCD＜2枚組＞（8580円※税込）
・日本語吹替版を収録（ビーム：杉田智和、ラーマ：日野聡）
・アカデミー歌曲賞受賞「Naatu Naatu」含む歌唱楽曲を収録したヴォーカル・コレクションCD付属
・特製アウターケース＆デジパック仕様、フルカラー44ページの特製ブックレット封入
■ＲＲＲ アルティメット・エディション 本編4K UHD＋本編BD＋ヴォーカル・コレクション＆オリジナル・サウンドトラックCD＜5枚組＞（1万7380 円※税込）
・4K UHD 収録の本編はワイドスクリーン版の画面サイズを採用したHDR10、ドルビーアトモス仕様
・日本語吹替版を収録（ビーム：杉田智和、ラーマ：日野聡）
・アカデミー歌曲賞受賞「Naatu Naatu」含む歌唱楽曲収録したヴォーカル・コレクションCD 付属
・オリジナル・サウンドトラック全50 曲を収録したCD2枚付属
・特製アウターケース＆デジパック仕様、フルカラー44ページの特製ブックレット封入
■ＲＲＲ ヴォーカル・コレクション＆オリジナル・サウンドトラックCD＜3枚組＞
・アカデミー歌曲賞受賞「Naatu Naatu」を含む歌唱楽曲全7 曲を収録したヴォーカル・コレクション。CDに加え、劇伴全50曲を収録したオリジナル・サウンドトラックCD2枚の計3枚組
・特製アウターケース＆デジパック仕様、特製ブックレット（フルカラー20ページ）封入
■ＲＲＲ［4K Ultra HD Blu-ray］（6380円※税込）
■ＲＲＲ［Blu-ray］（5170円※税込）
■ＲＲＲ［DVD］（4378円※税込）