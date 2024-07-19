「エースコンバット7」よりプラモデル「F-16 ファイティング ファルコン（C型）“メイジ隊”」本日出荷開始
【「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-16 ファイティング ファルコン（C型）“メイジ隊”】
7月19日 出荷開始
価格：3,960円
【デカール（マーキング）】
ACE COMBAT7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
7月19日 出荷開始
価格：3,960円
ハセガワは、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-16 ファイティング ファルコン（C型）“メイジ隊”」の出荷を7月19日に開始する。価格は3,960円。
本商品は、フライトシューティングゲーム「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」より、主人公トリガーが搭乗するメイジ隊のF-16をキット化したもの。IFFアンテナをプラ部品で追加し、機体パーツカラーはグレー。展示用スタンドが付属する。
【デカール（マーキング）】
・主人公トリガー 搭乗機 “メイジ2”
※キットはCGと武装が一部異なります。
ACE COMBAT7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※発売日は流通により前後する場合があります。