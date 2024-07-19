ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞シリーズ「エヴァンゲリオン零号機（改）」＆「エヴァンゲリオン2号機」本日発売！「TAMASHII NATIONS STORE/TAMASHII SPOT」限定
【ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞エヴァンゲリオン零号機（改）【BEST SELECTION】】
【ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン2号機 【BEST SELECTION】】
7月19日 発売
価格：各6,050円
サイズ：全高約170mm
【セット内容】
サイズ：全高約170mm
【セット内容】
(C)カラー
【ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン2号機 【BEST SELECTION】】
7月19日 発売
価格：各6,050円
BANDAI SPIRITSは7月19日に、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞エヴァンゲリオン零号機（改）【BEST SELECTION】」及び「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン2号機 【BEST SELECTION】」をTAMASHII NATIONSフラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE/TAMASHII SPOT」にて発売する。価格は各6,050円。
「TAMASHII NATIONS STORE」限定ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞シリーズにエヴァンゲリオン零号機（改）と、エヴァンゲリオン2号機が登場する。初号機、零号機（改）、2号機を合わせて臨場感あふれるディスプレイが可能。
零号機（改）、2号機には武装としてパレットライフル、プログレッシブナイフが付属。交換用手首パーツ左右3種により、さまざまなポージングを再現できる。
「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞エヴァンゲリオン零号機（改）【BEST SELECTION】」
サイズ：全高約170mm
材質：ABS、PVC製
【セット内容】
本体
交換用手首パーツ左右各3種
パレットライフル
プログレッシブナイフ
魂STAGE用ジョイント
「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン2号機 【BEST SELECTION】」
サイズ：全高約170mm
材質：ABS、PVC製
【セット内容】
本体
交換用手首パーツ左右各3種
パレットライフル
プログレッシブナイフ
魂STAGE用ジョイント
(C)カラー
※発売日は流通により前後する場合があります。