【ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞エヴァンゲリオン零号機（改）【BEST SELECTION】】【ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン2号機 【BEST SELECTION】】7月19日 発売価格：各6,050円

BANDAI SPIRITSは7月19日に、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞エヴァンゲリオン零号機（改）【BEST SELECTION】」及び「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン2号機 【BEST SELECTION】」をTAMASHII NATIONSフラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE/TAMASHII SPOT」にて発売する。価格は各6,050円。

「TAMASHII NATIONS STORE」限定ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞シリーズにエヴァンゲリオン零号機（改）と、エヴァンゲリオン2号機が登場する。初号機、零号機（改）、2号機を合わせて臨場感あふれるディスプレイが可能。

零号機（改）、2号機には武装としてパレットライフル、プログレッシブナイフが付属。交換用手首パーツ左右3種により、さまざまなポージングを再現できる。

「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞エヴァンゲリオン零号機（改）【BEST SELECTION】」

サイズ：全高約170mm

材質：ABS、PVC製

【セット内容】

本体

交換用手首パーツ左右各3種

パレットライフル

プログレッシブナイフ

魂STAGE用ジョイント

「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン2号機 【BEST SELECTION】」

サイズ：全高約170mm

材質：ABS、PVC製

【セット内容】

本体

交換用手首パーツ左右各3種

パレットライフル

プログレッシブナイフ

魂STAGE用ジョイント

(C)カラー

※発売日は流通により前後する場合があります。