【ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第2弾】販売期間:7月19日~7月25日 予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第2弾を本日7月19日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。販売期間は7月25日までの予定で、価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットはテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の人気者たちが大集合したおもちゃが付属。第2弾にはイルミネーションのミニオンやおさるのジョージ、ジョーズなどをモチーフに、パークのパレードのようなワクワク感満載の、水遊びや外遊びを楽しめるおもちゃ6種が登場する。

なお、7月26日からの第3弾では第1弾・第2弾で登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」

第2弾:7月19日(金)~7月25日(木)

エージェントミニオンの水でっぽう

7月19日公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」に登場するミニオンのおもちゃ。ミニオンを水の中に入れて、背中のボタンを押すと、水が勢いよく飛び出て遊ぶことができる。

おさるのジョージのシャボン玉

帽子の底は取り外すことができ、シャボン玉液入れになる。赤い輪をシャボン玉液につけて、帽子の裏側から息を吹きかけるとシャボン玉が出てくる。

※シャボン玉液はおもちゃに含まれておりません。

ジョーズの水でっぽう

ジョーズの口を水につけて、しっぽを引いて水を入れる。しっぽを押すと水が勢いよく出て、水遊びを楽しめる。

ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス

ジュラシック・パークに出てくるティラノサウルス、T-レックスのおもちゃ。しっぽを下に押すと顎が動き、物を掴むことができる。

かぜをおこそう!ピットクルーミニオン

7月19日公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」に登場するミニオンのおもちゃ。持ち手のグレーのボタンをすばやく押すと、プロペラが回って風がおきる。

シェイク!パーティミニオン

7月19日公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」に登場するマラカスを持ったミニオンのおもちゃ。おもちゃを上下に振ると、面白い音が鳴る。キーリングが付いており、鞄などに取り付けることができる。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved. CR24-2072

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。