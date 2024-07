TVアニメ『杖と剣のウィストリア』オープニング主題歌、PENGUIN RESEARCH「Fire and Fear」が流れるノンクレジットOPムービー公開

2024年7月から放送が開始されているTVアニメ『杖と剣のウィストリア』のオープニング主題歌、PENGUIN RESEARCH「Fire and Fear」が流れるノンクレジットオープニングムービーが公開された。

PENGUIN RESEARCH

『杖と剣のウィストリア』は、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノが原作、漫画を青井聖が担当する漫画作品のTVアニメ化。魔法絶対至上主義の世界で、魔法が使えない少年ウィル・セルフォルトが”至高の五杖(マギア・ヴェンデ)”を目指す物語。

PENGUIN RESEARCH「Fire and Fear」期間生産限定盤ジャケット (C)大森藤ノ・青井 聖・講談社/「杖と剣のウィストリア」製作委員会

オープニング主題歌のPENGUIN RESEARCH「Fire and Fear」は各音楽配信サイトにて先行配信中。通常盤(CD)、期間生産限定盤(CD+BD)の2形態にて7月24日(水)発売になる。「Fire and Fear」のMVも公開中だ。アニメと共にPENGUIN RESEARCHの「Fire and Fear」も楽しみたい。