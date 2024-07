WEリーグカップが今季は「WEリーグ クラシエカップ」に！ 3グループに分かれ、AWCL出場の浦和は準決勝から登場

WEリーグは18日、2024-24シーズンのWEリーグカップに関して、クラシエ株式会社と「WEリーグカップタイトルパートナー契約」を締結。「WEリーグ クラシエカップ」として開催される。2023-24シーズンはサンフレッチェ広島レジーナが見事に優勝したWEリーグカップ。大会日程も発表された。「WEリーグ クラシエカップ」はグループステージはAFC Women's Champions League 2024/25(AWCL)に出場する三菱重工浦和レッズレディース以外の11チームが参加。各グループが2回戦総当たりで行われ、首位チームと浦和Lがノックアウトステージに進出。過去2回のWEリーグカップと開催方式が変更となった。

グループAには大宮アルディージャVENTUS、日テレ・東京ヴェルディベレーザ、AC長野パルセイロ・レディース、サンフレッチェ広島レジーナ、グループBにはマイナビ仙台レディース、ノジマステラ神奈川相模原、アルビレックス新潟レディース、グループCにはちふれASエルフェン埼玉、ジェフユナイテッド千葉レディース、セレッソ大阪ヤンマーレディース、INAC神戸レオネッサが入ることとなる。ノックアウトステージの組み合わせは、グループステージ終了後に抽選を行い決定する。◆2024-25 WEリーグ クラシエカップ日程【グループA】◆第1節8/31(土)《18:00》AC長野パルセイロ・レディース vs サンフレッチェ広島レジーナ[長野Uスタジアム]9/1(日)《18:00》大宮アルディージャVENTUS vs 日テレ・東京ベレーザ[NACK5スタジアム大宮]◆第2節9/7(土)《18:00》日テレ・東京ベレーザ vs AC長野パルセイロ・レディース[味の素フィールド西が丘]《18:30》サンフレッチェ広島レジーナ vs 大宮アルディージャVENTUS[エディオンピースウイング広島]◆第3節9/25(水)《19:00》大宮アルディージャVENTUS vs AC長野パルセイロ・レディース[NACK5スタジアム大宮]サンフレッチェ広島レジーナ vs 日テレ・東京ベレーザ[エディオンピースウイング広島]◆第4節10/9(水)《19:00》大宮アルディージャVENTUS vs サンフレッチェ広島レジーナ[NACK5スタジアム大宮]AC長野パルセイロ・レディース vs 日テレ・東京ベレーザ[長野Uスタジアム]◆第5節10/26(土)《14:00》サンフレッチェ広島レジーナ vs AC長野パルセイロ・レディース[エディオンピースウイング広島]10/27(日)《15:00》日テレ・東京ベレーザ vs 大宮アルディージャVENTUS[味の素フィールド西が丘]◆第6節11/6(水)《18:00》日テレ・東京ベレーザ vs サンフレッチェ広島レジーナ[味の素フィールド西が丘]AC長野パルセイロ・レディース vs 大宮アルディージャVENTUS[長野Uスタジアム]【グループB】◆第1節9/1(日)《18:00》ノジマステラ神奈川相模原 vs アルビレックス新潟レディース[相模原ギオンスタジアム]◆第2節9/7(土)《18:00》アルビレックス新潟レディース vs マイナビ仙台レディース[デンカビッグスワンスタジアム]◆第3節9/25(水)《18:00》ノジマステラ神奈川相模原 vs マイナビ仙台レディース[相模原ギオンスタジアム]◆第4節10/9(水)《18:00》マイナビ仙台レディース vs アルビレックス新潟レディース[ユアテックスタジアム仙台]◆第5節10/26(土)《13:00》マイナビ仙台レディース vs ノジマステラ神奈川相模原[ユアテックスタジアム仙台]◆第6節11/6(水)《18:00》アルビレックス新潟レディース vs ノジマステラ神奈川相模原[未定]【グループC】◆第1節8/31(土)《18:00》ちふれASエルフェン埼玉 vs ジェフ千葉レディース[熊谷スポーツ文化公園陸上競技場]9/1(日)《18:00》セレッソ大阪ヤンマーレディース vs INAC神戸レオネッサ[ヨドコウ桜スタジアム]◆第2節9/8(日)《18:00》ジェフ千葉レディース vs セレッソ大阪ヤンマーレディース[フクダ電子アリーナ]9/7(土) or 8(日)《未定》INAC神戸レオネッサ vs ちふれASエルフェン埼玉[未定]◆第3節9/25(水)《18:00》セレッソ大阪ヤンマーレディース vs ちふれASエルフェン埼玉[ヨドコウ桜スタジアム]《18:30》ジェフ千葉レディース vs INAC神戸レオネッサ[フクダ電子アリーナ]◆第4節10/9(水)《13:00》ちふれASエルフェン埼玉 vs INAC神戸レオネッサ[熊谷スポーツ文化公園陸上競技場]《18:00》セレッソ大阪ヤンマーレディース vs ジェフ千葉レディース[ヤンマースタジアム長居]◆第5節10/26(土)《13:00》ちふれASエルフェン埼玉 vs セレッソ大阪ヤンマーレディース[川越運動公園陸上競技場]10/26(土) or 27(日)《未定》INAC神戸レオネッサ vs ジェフ千葉レディース[未定]◆第6節11/6(水)《18:00》ジェフ千葉レディース vs ちふれASエルフェン埼玉[フクダ電子アリーナ]INAC神戸レオネッサ vs セレッソ大阪ヤンマーレディース[未定]