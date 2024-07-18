中国共産党第20期3中全会が閉幕
会議で重要演説を行う習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
【新華社北京7月18日】中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議（3中全会）は18日、4日間の日程を終え閉幕した。
第20期中央委員会第3回全体会議の会場。（北京＝新華社記者/王曄）
主席団（議長団）席に座る習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）各氏。（北京＝新華社記者/謝環馳）
第20期中央委員会第3回全体会議の会場。（北京＝新華社記者/岳月偉）
主席団（議長団）席に座る習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）各氏。（北京＝新華社記者/謝環馳）
第20期中央委員会第3回全体会議の会場。（北京＝新華社記者/岳月偉）
第20期中央委員会第3回全体会議の会場。（北京＝新華社記者/岳月偉）
会場に向かう習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）各氏。（北京＝新華社記者/岳月偉）