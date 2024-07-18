Razer、Fortnite公式ライセンスのゲーミング周辺機器 - マウスなど4製品
Razerは7月18日、Fortnite公式ライセンスのPCゲーム周辺機器「Razerl Fortniteコレクション」として、ゲーミングマウス「Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition」、ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V4 X Fortnite Edition」、ゲーミングヘッドセット「Razer Kraken V3 X Fortnite Edition」、マウスパッド「Razer Goliathus Extended Chroma Fortnite Edition」の4製品を発表した。7月26日よりMSYを通じて販売開始する。価格は17,280円〜。
Razer Fortniteコレクション - キービジュアル
「Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition」は、軽量でワイヤレスのエルゴノミクスマウス。手にフィットしやすくプロ仕様の応答性を備え、ヘッドショットや90度建築などの操作がスムーズに行える。ゲーム内のボーナスアイテムとして、クリフハンガーツルハシが付属する。価格は28,980円。
ゲーミングマウス「Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition」
「Razer BlackWidow V4 X Fortnite Edition」は、6つのマクロキーを備えたRGBメカニカルキーボード。スムーズで静かなスイッチにより一瞬も逃さず作業が可能。ゲーム内ボーナスアイテムとして、クリフハンガーツルハシが付属する。価格は28,980円。
ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V4 X Fortnite Edition」
「Razer Kraken V3 X Fortnite Edition」は、軽量で快適なRGBヘッドセット。サウンドの迫力が増し、より没入感を高められるとする。マイクはクリアでチームとのコミュニケーションもスムーズに行える。ゲーム内のボーナスアイテムとして、ラプターグライダーが付属しています。価格は17,280円。
ゲーミングヘッドセット「Razer Kraken V3 X Fortnite Edition」
「Razer Goliathus Extended Chroma Fortnite Edition」は、独自のLEDエッジライティングを備えた大型のソフトゲーミングマウスパッド。表面はスピードと精度に最適化されている。ゲーム内のボーナスアイテムとして、ドーントレスドラゴン グライダーが付属する。価格は17,280円。
マウスパッド「Razer Goliathus Extended Chroma Fortnite Edition」
「Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition」は、軽量でワイヤレスのエルゴノミクスマウス。手にフィットしやすくプロ仕様の応答性を備え、ヘッドショットや90度建築などの操作がスムーズに行える。ゲーム内のボーナスアイテムとして、クリフハンガーツルハシが付属する。価格は28,980円。
ゲーミングマウス「Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition」
「Razer BlackWidow V4 X Fortnite Edition」は、6つのマクロキーを備えたRGBメカニカルキーボード。スムーズで静かなスイッチにより一瞬も逃さず作業が可能。ゲーム内ボーナスアイテムとして、クリフハンガーツルハシが付属する。価格は28,980円。
ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V4 X Fortnite Edition」
「Razer Kraken V3 X Fortnite Edition」は、軽量で快適なRGBヘッドセット。サウンドの迫力が増し、より没入感を高められるとする。マイクはクリアでチームとのコミュニケーションもスムーズに行える。ゲーム内のボーナスアイテムとして、ラプターグライダーが付属しています。価格は17,280円。
ゲーミングヘッドセット「Razer Kraken V3 X Fortnite Edition」
「Razer Goliathus Extended Chroma Fortnite Edition」は、独自のLEDエッジライティングを備えた大型のソフトゲーミングマウスパッド。表面はスピードと精度に最適化されている。ゲーム内のボーナスアイテムとして、ドーントレスドラゴン グライダーが付属する。価格は17,280円。
マウスパッド「Razer Goliathus Extended Chroma Fortnite Edition」