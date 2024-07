ディズニーのクラシック作品、『101匹わんちゃん』『バンビ』『わんわん物語』の美しく愛らしい1シーンをとじこめたジュエリーケースがケイ・ウノよりリリースされる。七宝作家・菊地貴子とのコラボ「七宝宝石箱」、その美しさをご覧あれ。ジュエリーケース『Hosekibako / 七宝宝石箱』は、伝統技法でディズニー・アニメーションのクラシック作品の素敵な瞬間を繊細に表現した美しい宝石箱。本アイテムを手掛けるのは、七宝作家・菊地貴子。主に生き物や植物をモチーフにした作品づくりが、ケイウノの「自然の強さ、優しさ、美しさに理想の姿を見出す」というデザインコンセプトとマッチすることから、今回のコラボレーションに繋がったという。

コラボ「七宝宝石箱」は全部で3種類。『101匹わんちゃん』の子犬たちが楽しそうに遊んでいる姿が楽しめる『Hosekibako / 七宝宝石箱-101 Dalmatians-』。『バンビ』からとんすけのおしゃべりを興味深く聞いているようなバンビの姿を描いた『Hosekibako / 七宝宝石箱 -Bambi-』。『わんわん物語』からスパゲティを出してもらった時に嬉しそうにレディとトランプが見つめ合うシーンを表現した『Hosekibako / 七宝宝石箱 -Lady and the Tramp-』。どのアイテムも七宝ならではの美しい輝きと艷やかさに溢れており、ディズニー作品の柔らかで優しい雰囲気との相性が抜群。各1点ずつの製作のため、2024年8月2日(金)〜8月5日(月)の期間でケイウノ銀座本店、「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」にて巡回展示販売が行われるとのこと。この機会にぜひディズニーの美しいジュエリーケースの輝きをその目でお確かめください♪(C)Disney