65店舗400種類以上のビールが集結！さいたまアリーナ「2024けやきひろば秋のビール祭り」

さいたまアリーナは、ビール愛好家待望の恒例イベント「2024けやきひろば秋のビール祭り」を9月12日(木)〜16日(月・祝)の5日間、さいたまスーパーアリーナにて開催します。

さいたまアリーナ「2024けやきひろば秋のビール祭り」

28回目の開催となる今回は、初出店11店を含む65店舗400種類以上(予定)のビールをラインナップ。

会場ではビールコンペティションでの受賞ビールやこのイベントの為に作られた限定ビール、飲み比べセット、ビールによく合う選りすぐりのフード類など多数取り揃えています。

■コラボビールは日本のクラフトビール界を牽引し続ける「伊勢角屋麦酒」に決定!

毎回大人気となっているイベントコラボレーションビールは、前回に引き続き一般投票を実施し、最多得票数を獲得した「伊勢角屋麦酒(三重県)」に決定。

数々のビールアワードを受賞し、国内はもちろん海外でも高い評価を誇る同ブルワリーは、けやきひろばビール祭りファンの間でも根強い人気を博しています。

ビアスタイルやテイストなど、ビール詳細は9月上旬に発表予定。

ファンの期待を裏切らない伊勢角屋麦酒ならではのコラボビールをお楽しみに。

■「チャレンジャーブース」での人気・売り上げレースを勝ち抜いた2店舗が初出店

2024年5月の「けやきひろば春のビール祭り」では「チャレンジャーブース by Best BEER JAPAN」と題して、醸造開始から5年未満の新進気鋭の5ブルワリーが参加し、会場でのビール売上と来場者の人気投票で次回の新規出店ブルワリーを決める企画を実施しました。

この企画で売上No.1、人気No.1を獲得した「CRAFT BANK(京都)」、「KANEKU BREWERY(青森)」の2ブルワリーが、満を持して2024けやきひろば秋のビール祭りに初出店します。

初出店「KANEKU BREWERY」

初出店「CRAFT BANK」

そのほか、Yellow Beer Works(福島)、サイカドブリューイング(東京)、レッツビアワークス(東京)、OKEI BREWERY(東京)、REVO BREWING(神奈川)、HUMANSBEER(神奈川)、KOBO Brewery(富山)、Repubrew(静岡)、臥龍醸造(愛媛)が初出店し、計11ブルワリーが初出店し、28回目となる本イベントに新しい風を運びます。

入場無料で楽しめますが、有料の予約テーブルも販売します。

予約は8月17日(土)からYahoo!JAPANのデジタルチケットPassMarketにて販売します。

春のビール祭りでは販売開始から約1日半ですべてのテーブルチケットが売り切れてしまうほどの人気となった本イベント。

秋のビール祭りでは販売数を増やし販売しますが、日時によっては早々に売り切れてしまう可能性がありますので、お早目の予約をお勧めします。

オリジナルグラスも販売

ビールによく合うおつまみも豊富

過去のイベント会場内の様子

多彩なクラフトビールが味わえる

■2024けやきひろば秋のビール祭りの概要

(1)開催期間・日時

2024年9月12日(木)16:00〜21:30

9月13日(金)〜15日(日)11:00〜21:30

9月16日(月・祝)11:00〜19:00

(2)開催場所

さいたまスーパーアリーナ

(3)入場料

無料

(4)出店数

65店(予定)

【国内】

網走ビール(北海道)Brasserie Knot(北海道)、hokkaido brewing(北海道)、ノースアイランドビール(北海道)、忽布古丹醸造(北海道)、KANEKU BREWERY(青森)、いわて蔵ビール(岩手)、遠野麦酒ZUMONA(岩手)、秋田あくらビール(秋田)、田沢湖ビール(秋田)、HOPDOG BREWING(秋田)、希望の丘醸造所(宮城)、鳴子温泉ブルワリー(宮城)、ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城)、Yellow Beer Works(福島)、牛久醸造場(茨城)、さかい河岸ブルワリー(茨城)、うしとらブルワリー(栃木)、那須高原ビール(栃木)、ろまんちっく村ブルワリー(栃木)、BLUE MAGIC(栃木)、コエドブルワリー(埼玉)、スモーク・クラフト(埼玉)、秩父麦酒醸造所(埼玉)、Zakkoku Koubou(埼玉)、SHIKI BEER(埼玉)、U.B.P BREWERY(埼玉)、KANKIKU BREWERY(千葉)、サイカドブリューイング(東京)、SORACHI 1984(東京)、レッツビアワークス(東京)、SCREW DRIVER(東京)、OKEI BREWERY(東京)、サンクトガーレン(神奈川)、HUMANSBEER(神奈川)、REVO BREWING(神奈川)、エチゴビール(新潟)、KOBO Brewery(富山)、八ヶ岳ブルワリー(山梨)、オラホビール(長野)、信州須坂フルーツブルワリー(長野)、南信州ビール(長野)、反射炉ビヤ(静岡)、Repubrew(静岡)、伊勢角屋麦酒(三重)、TWO RABBITS BREWING COMPANY(滋賀)、京都醸造(京都)、黄桜京都麦酒(京都)、CRAFT BANK(京都)、Derailleur Brew Works(大阪)、CHORYO Craft Beer(奈良)、大山Gビール(鳥取)、松江ビアへるん(島根)、DD4D BREWING(愛媛)、臥龍醸造 GARYU BREWING(愛媛)、別府ブルワリー(大分)、宮崎ひでじビール(宮崎)

【海外・その他】

エバーグリーン、ドイツビールエルディンガー、ドリンクアッパーズ、ACDC(Asian Craft,Discover Craft!)、F.B.JAPON、BARBEE’S/讃岐うどん酒場川金、健康中華青蓮(埼玉)、そじ坊・杵屋(埼玉)

