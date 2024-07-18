GALLERIA、「ALGS Year4 大会協賛モデル」のノベルティ第2弾を2024年7月18日から追加
サードウェーブは、販売中のゲーミングPC『GALLERIA（ガレリア） ALGS Year4 大会協賛モデル』に、オリジナルノベルティ第2弾を2024年7月18日から追加した。
オリジナルノベルティの第2弾は、「GALLERIAオリジナルキーキャップ」と「スマホネックストラップ」。これまで同様、特別仕様である前面LEDカラー（デスクトップPC限定）と「ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙」2種の初期設定はそのままに、PC4機種に対し、第1弾の「オリジナルクリアファイル」+「キーホルダー」もしくは、第2弾の「GALLERIAオリジナルキーキャップ」+「スマホネックストラップ」、どちらか好きなセットを選択可能だ。
オリジナルキーキャップ+スマホネックストラップ
ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙
ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙
【デスクトップPC】
GALLERIA ZA9C-R48S ALGS Year4 大会協賛モデル キーキャップ+ストラップ付：456,980円
（Intel Core i9-14900KF / GeForce RTX 4080 SUPER / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R47 ALGS Year4 大会協賛モデル キーキャップ+ストラップ付：269,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R46 ALGS Year4 大会協賛モデル キーキャップ+ストラップ付：167,979円
（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
【ノートPC】
GALLERIA XL7C-R46-5 ALGS Year4 大会協賛モデル キーキャップ+ストラップ付：199,980円
（Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
オリジナルノベルティの第2弾は、「GALLERIAオリジナルキーキャップ」と「スマホネックストラップ」。これまで同様、特別仕様である前面LEDカラー（デスクトップPC限定）と「ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙」2種の初期設定はそのままに、PC4機種に対し、第1弾の「オリジナルクリアファイル」+「キーホルダー」もしくは、第2弾の「GALLERIAオリジナルキーキャップ」+「スマホネックストラップ」、どちらか好きなセットを選択可能だ。
ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙
ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙
【デスクトップPC】
GALLERIA ZA9C-R48S ALGS Year4 大会協賛モデル キーキャップ+ストラップ付：456,980円
（Intel Core i9-14900KF / GeForce RTX 4080 SUPER / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R47 ALGS Year4 大会協賛モデル キーキャップ+ストラップ付：269,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R46 ALGS Year4 大会協賛モデル キーキャップ+ストラップ付：167,979円
（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
【ノートPC】
GALLERIA XL7C-R46-5 ALGS Year4 大会協賛モデル キーキャップ+ストラップ付：199,980円
（Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）