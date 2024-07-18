ダンデライオン・チョコレートの限定ドリンクがアニヴェルセルカフェ 表参道で、芳醇フローズンショコラ
アニヴェルセルカフェ 表参道では、ダンデライオン・チョコレート(Dandelion Chocolate)とのコラボレーションによる夏季限定ドリンク「ココ オモ(COCO OMO) フローズンショコラ」を、2024年7月20日(土)から9月11日(水)までの期間限定で、店内ドリンクスタンド「カフェ(COFFEE)」にて提供する。
芳醇ショコラの味わいを堪能するフローズンドリンク
サンフランシスコ発の「ダンデライオン・チョコレート」は、カカオ豆からチョコレートになるまでのすべての工程を手掛ける“ビーントゥバー”チョコレートの専門店。
詳細
アニヴェルセルカフェ 表参道×ダンデライオン・チョコレート「ココ オモ フローズンショコラ」
提供期間：2024年7月20日(土)〜9月11日(水)
提供場所：アニヴェルセルカフェ 表参道 店内ドリンクスタンド「カフェ(COFFEE)」
価格：レギュラーサイズ 860円/ラージサイズ 1,200円
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