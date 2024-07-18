由薫、ドラマ『笑うマトリョーシカ』主題歌MVをプレミア公開
由薫の新曲「Sunshade」が、現在放送中のTBS系金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』の主題歌として起用されている。同楽曲のミュージックビデオが7月19日20時にYouTubeプレミア公開することが発表となった。
◆由薫 動画 / 画像
「Sunshade」は、同ドラマのために書き下ろされた楽曲で、作詞を由薫、作曲をONE OK ROCKのToru(G)とともに手掛けた共作ナンバーだ。現在、明日7月19日放送第4話の予告映像が公開されている。
■デジタルシングル「Sunshade」
配信リンク：https://lnk.to/yu-ka_sunshade
※2024/6/28(金)AM0時より反映
※TBS系金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』主題歌
■レギュラーラジオZIP-FM『You Kaleidoscope』
毎週木曜日25:30〜26:00放送
■TBS系金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』
※毎週金曜よる10:00〜10:54
主演：水川あさみ × 玉山鉄二 × 櫻井翔
製作：共同テレビ TBS
原作：早見和真「笑うマトリョーシカ」(文春文庫)
脚本：いずみ吉紘(『ACMA:GAME アクマゲーム』『ROOKIES』『南極大陸』ほか)
神田 優(『うちの弁護士は手がかかる』『競争の番人』『君と世界が終わる日に』ほか)
プロデューサー：橋本芙美(『夕暮れに、手をつなぐ』『プロミス・シンデレラ』『危険なビーナス』ほか)
演出：岩田和行(『あたりのキッチン！』『黒鳥の湖』ほか)
編成：杉田彩佳
https://www.tbs.co.jp/waraumatryoshka_tbs/
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