放送日時：2024年6月28日(金)スタート※毎週金曜よる10:00〜10:54主演：水川あさみ × 玉山鉄二 × 櫻井翔製作：共同テレビ TBS原作：早見和真「笑うマトリョーシカ」(文春文庫)脚本：いずみ吉紘(『ACMA:GAME アクマゲーム』『ROOKIES』『南極大陸』ほか)神田 優(『うちの弁護士は手がかかる』『競争の番人』『君と世界が終わる日に』ほか)プロデューサー：橋本芙美(『夕暮れに、手をつなぐ』『プロミス・シンデレラ』『危険なビーナス』ほか)演出：岩田和行(『あたりのキッチン！』『黒鳥の湖』ほか)編成：杉田彩佳https://www.tbs.co.jp/waraumatryoshka_tbs/

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