生きた学びを実践する大学と出会う高校生向けイベント！教育と探求社 第1回「探求する大学メッセ」

教育と探求社は、2024年7月31日(水)、8月1日(木)の2日間、東京ミッドタウン八重洲にて第1回「探求する大学メッセ」を開催します。

教育と探求社 第1回「探求する大学メッセ」

日時 :2024年7月31日(水)11:00-18:00、8月1日(木)10:00-17:30

場所 :東京ミッドタウン八重洲 イノベーションフィールド(4F〜5F 受付4F)

対象 :高校生と保護者、高校の先生、教育関係者

入場料:無料

主催 :教育と探求社

本イベントは、高校生(教師、保護者も含む)を対象に、探求型教育に力を注ぐ大学と連携し、進路探求を支援するためのものです。

複雑化し、変化のスピードが増す社会において、次代を生きる若者たちは、何をどのように学び、どのように生きていくのか。

参加大学の教職員や大学生との対話を通じて、進路や大学選び、将来を考える機会を提供します。

■イベントの特徴

・進路に役立つ講演やワークショップがもりだくさん

・9つの大学が集結!入試担当者と進路相談も可能

・探求活動を活かした入試について知ることができる

・探求する大学生の今のリアルを知ることができる

・ポートフォリオの第一人者のワークショップが受けられる

・自分の将来や未来についてあらたなヒントが得られる

■講演やワークショップの一例

7/31(水)13:10〜13:50

講演:「探求する日本の大学」

元 文部科学副大臣 鈴木 寛氏

(定員70名)

8/1(木)10:35〜11:15

講演:「探求(探究)を活かす大学入試の徹底解説」

ベネッセ教育情報センター センター長 谷本 祐一郎氏

(定員70名)

8/1(木)14:00〜15:00

パネルディスカッション:「大学で進む探求の最前線」

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 伊藤 羊一氏

フェリス女学院大学副学長 武井 涼子氏

桃山学院大学ビジネスデザイン学部 特任講師 岩田 千栄美氏

モデレーター 鈴木 寛氏

探究を軸に様々な方法で学生の学びを実現している大学の先生方に、高校生に伝えたい大学での取り組みや、これからの学生に求めることについてお話しいただきます!

(定員70名)

7/31(水)16:30〜17:30

パネルトーク:「とことん探求する大学生のリアル」

探求する大学生たち×教育と探求社

大学でどう学んでる?どうやってその大学に決めた?

大学生のリアルトーク!

コロナで中止となった夏の甲子園大会を取り戻す「あの夏を取り戻せプロジェクト」

発起人・大武 優斗氏 登壇決定!

(定員70名)

8/1(木)14:10〜15:20

進路探究ワークショップ:「高校生のポートフォリオ」

東京学芸大学 森本 康彦×教育と探求社

探究や活動を振り返り、好きなことや得意なことを再発見しよう!

これまでの取り組みから「自分らしい」将来が見えてくる。

(定員50名)

8/1(木)16:10〜17:30

ワールドカフェ:「自分の夢や願いをとことん伸ばしていく!」

学生団体ススメユメ×教育と探求社

高校生や大学生とのカジュアルな対話の場。

カフェのようなくつろいだ雰囲気でメンバーを変えながら対話を楽しみます。

大学生と高校生が同じテーマで自由に話し合い、自分の夢や願いを描きます。

(定員50名)

他にもたくさんの進路に役立つ講演やワークショップがあります。

詳細は公式サイトを確認してください。

探求する大学メッセ公式HP:

https://questumesse.eduq.jp/

■出展大学

叡啓大学、京都文教大学、CoIU、産業能率大学、大正大学、フェリス女学院大学、

武蔵野大学、桃山学院大学、立命館アジア太平洋大学(五十音順)

