理想の姿を手軽にお試し！らしさ・ドット・コム「らしさ ヘアスタイルデザイナー」

らしさ・ドット・コムは、本格ヘアスタイルシミュレーションアプリ「らしさ ヘアスタイルデザイナー」に新機能として、AIモデルを使った変身シミュレーションを追加。

◆追加機能:AIスタイルシミュレーションについて

これまで提供していた有名美容室の最新ヘアスタイルに加えて、ウエディングドレスやプリンセススタイル、フォーマルスタイル、個性的なヘアカラー、ゴスロリファッションやサイバーパンク等、様々なイメージの服装や髪型をシミュレーションで手軽に試すことができます。

今回、第一弾として追加されたAIスタイルは55件。

リクエストの多かったメンズやシンプルな日常使いの髪型も追加されています。

今後、AIスタイルは毎月追加していく予定となっています。

◆らしさ ヘアスタイルデザイナーとは

「らしさ ヘアスタイルデザイナー」は、女の子のための本格ヘアスタイルシミュレーションアプリ。

美容室に行かなくても自宅で簡単にヘアスタイルチェンジ。

毎月更新される有名美容室の最新のヘアスタイルを髪型データとしてお試しできます。

ヘアスタイルカタログとしても充実しており、現在試せるスタイルは600件以上。

ヘアカラーの調整やメイクのシミュレーション機能もあります。

2018年9月6日のリリースから順調にダウンロード数を伸ばし、累計337万ダウンロードを達成しています。

当アプリは、2000年からヘアスタイルと美容室の情報を発信しているポータル「らしさ・ドット・コム」が開発・プロデュースしています。

■アプリ スペック

タイトル : らしさ ヘアスタイルデザイナー

ジャンル : 本格ヘアスタイルシミュレーション

ダウンロードURL: ・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1424028354?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rasysa.hairstyledesigner

対応機種 : iPhone/iPad ユニバーサル対応アプリ、Androidアプリ

利用料金 : 無料

開発運営 : らしさ・ドット・コム株式会社

サポートURL :

https://www.rasysa.com/hsd/

各種URL : ・公式サイト

https://www.rasysa.com/hsd/

