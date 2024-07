夏休みの宿題は「伯方の塩」にお任せ！伯方塩業／大三島工場｢お子様向け体験イベント｣

伯方塩業は、2024年7月20日(土)〜8月31日(土)の期間、大三島工場にて夏休みの自由研究や宿題に役立つ、お子様向け体験イベントを開催します。

伯方塩業/大三島工場「お子様向け体験イベント」

【イベント情報】

1. 学校では教えてくれない!塩の実験教室(要予約)

水の中に虹をつくったり、水に沈むボールを浮かび上がらせたり、塩の力で色々な不思議を体験しよう!

日程 :8月1日(木)〜29日(木)の月・木・日

時間 :13:00〜14:00

場所 :見学棟2階

定員 :20名程度

対象年齢:小学生以上 ※小学生の方は保護者の付き添いが必要です。

参加費 :無料

2. 目指せ塩職人!塩つくり体験(要予約)

大人気の「塩つくり体験」は、期間限定で定員を倍増中!

濃い塩水を煮詰めてつくる世界に1つだけのMy塩を、お友達に自慢しよう!

日程 :7月20日(土)〜8月31日(土)

時間 :10:15〜/14:15〜

場所 :わくわく体験室

定員 :各回最大32名

参加費:無料

塩つくり体験

3. 気分は横綱!土俵に塩まき体験 ※雨天中止

大三島工場に大相撲と同じ大きさの土俵が登場!相撲と塩の関係を学びながら、お相撲さんの様に空高く塩をまいてみよう。

日程 :7月20日(土)〜8月31日(土)

時間 :9:00〜16:00

場所 :塩田横エリア

参加費:無料

■同時開催!SNSフォトラリーキャンペーン

敷地内の人気スポットを巡って、撮影した写真をSNSに投稿しよう!抽選で合計24名様に素敵な賞品をプレゼント。

4ヶ所以上のスポット写真投稿で当選確率UP!

応募期間:第1回 7月20日(土)〜8月7日(水)

第2回 8月8日(木)〜31日(土)

応募方法:(1)フォトスポット写真を1ヶ所以上撮影

(2)XまたはInstagramに写真と #伯方の塩大三島工場 をつけて投稿

賞品 :1等(各回2名様)トイカメラ PieniII/グレー(Kenko)

伯方の塩&焼塩キーホルダー

2等(各回10名様)伯方の塩&焼塩キーホルダー

■来場者にはウェルカムドリンクのサービスも!

暑い中お越しいただく皆さまにほっと一息ついていただけるよう、「オリジナル塩レモネード」を、ささやかながら毎日先着100名様に用意。

塩分と水分を補給して思いっきり工場見学を楽しめます。

各イベントの詳細は伯方の塩ホームページを確認してください。

https://www.hakatanoshio.co.jp/topics/factory2024summer/

【イベント概要】

期間 :2024年7月20日(土)〜8月31日(土)

※8月13日(火)〜17日(土)は除く

時間 :9:00〜16:00(工場見学の受付は15:30まで)

場所 :愛媛県今治市大三島町台(うてな)32番地

伯方塩業株式会社 大三島工場

駐車場:あり(無料)

