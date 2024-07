ジャパン・フード・セレクショングランプリ！共栄商会「わさび漬 封印」

共栄商会のわさび漬製品「わさび漬 封印」がジャパン・フード・セレクションでグランプリを2024年6月に受賞しました。

この受賞は、わさび漬製品として初の快挙となりました。

共栄商会「わさび漬 封印」

商品名 : わさび漬 封印

価格 : 896円(税込)

内容 : 80g

賞味期限: 冷蔵20日間

販売場所: 公式オンラインショップ

URL :

https://www.nanoya.jp/?pid=163409954

■ジャパン・フード・セレクションについて

ジャパン・フード・セレクションは、23,000人のフードアナリストが製品を厳格に評価し、グランプリや金賞などを授与する日本初の食品審査システムです。

評価基準は味、品質、独自性など多岐にわたり、公正かつ透明な審査が行われます。

受賞製品にはグランプリや金賞などが授与されます。

詳細URL:

https://www.japan-foodselection.com/

■わさび漬 封印の特徴

(1) 静岡県産わさび×最高級吟醸酒の酒粕

「わさび漬 封印」は、静岡県産のわさびを贅沢に使用した逸品です。

若い新芽からは爽やかなわさびの香りを、根からは鮮烈な辛さを引き出し、それらを最高級吟醸酒の酒粕と漬け込むことでわさびの魅力をぎゅっと封じ込めており、受賞時の評価ポイントの一つにもなっています。

(2) そのままでも、アレンジでも美味しい

ご飯のお供や酒の肴として、幅広いシーンで堪能できる逸品です。

また、納豆の薬味やクラッカーのパテなど料理のアクセントとしても使えます。

(3) 全国どこでも購入可能

オンラインショップからも購入できますので、静岡県内にかかわらず、全国どこでも「わさび漬 封印」の味を楽しめます。

爽やかな香りと鮮烈な辛み

