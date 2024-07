紫外線ダメージ＆エイジング美容に特化した無添加化粧品！魂の商材屋『グロウインスパイア(無香料)』

オーガニック無添加専門店『魂の商材屋』は、紫外線ダメージ&エイジング美容に特化した無添加化粧品『グロウインスパイア(無香料)』を2024年7月10日に発売しました。

魂の商材屋『グロウインスパイア(無香料)』

名称 : グロウインスパイア(無香料)

内容量: 50g

価格 : 4,280円(税込)

URL :

https://e-tamashii.com/SHOP/bi3155.html

■商品説明

グロウインスパイア(無香料)は、紫外線ダメージケア&エイジングケア※に特化したケミカルフリーの美容クリーム。

アミノ酸・ビタミン・ミネラルを高含有するモリンガの葉エキス(無発酵)、フルボ酸、エクトイン、バクチオール、ワレモコウエキス、ツボクサエキス(CICA)、アスタキサンチン、シルクエキス、ビタミンC誘導体などの成分が悩み肌にパワフルにアプローチ。

水は精製水ではなく遠赤外線を通した活性水。

エキスが溶け込んだ水分を角層の奥まで届けます。

潤い・艶・ハリ・弾力を与え、肌バランスを整え、健康的な明るいトーンの素肌にいざないます。

ジェンダーレスで1年中使えます。

※エイジングケア:年齢相応のスキンケア

■全成分内容

水、ホホバ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セテアリルアルコール、BG、ベヘニルアルコール、ジステアリン酸ポリグリセリル-10、クエン酸ステアリン酸グリセリル、プロパンジオール、水添オリーブ油エチルヘキシル、ミツロウ、メチルヘプチルグリセリン、シア脂、ステアリン酸グリセリル(SE)、オリーブ果実油、ワサビノキ種子油、カニナバラ果実油、ブロッコリー種子油、マカデミア種子油、スクワラン、アルガニアスピノサ核油、水添オリーブ油不けん化物、アロエベラ液汁、エクトイン、ビサボロール、バクチオール、コンフリー葉エキス、ツボクサエキス(CICA)、ワサビノキ葉エキス(モリンガ葉エキス)、ヘマトコッカスプルビアリスエキス、ワレモコウエキス、セレブロシド、オーランチオキトリウムリマシヌム油エキス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、アスタキサンチン、カンゾウ根エキス、イチョウ葉エキス、ダイズペプチド、ビワ葉エキス、フルボ酸、ガゴメエキス、チャ葉エキス、イタドリ根エキス、イヌリン、シルクエキス、オウゴン根エキス、カミツレ花エキス、ローズマリー葉エキス、トコフェロール、キサンタンガム、カプリルヒドロキサム酸

■成分補足

●旧指定成分・石油系合成界面活性剤・石油由来原料・シリコン・合成ポリマー不使用。

●化学合成の防腐剤(パラベン・フェノキシエタノール)・酸化防止剤・着色料・人工香料無添加。

●水は精製水ではなく遠赤外線を通した活性水(αウォーター)使用。

●配合の「フルボ酸」について:BAOBAB EXTRA(バオバブエキストラ)でINCI(化粧品成分の国際的表示名称)を取得し、化粧品成分に「フルボ酸」と表記できる唯一のフルボ酸を使用。

●キャリーオーバーも含めた全成分を表記。

