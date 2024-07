UJA論文賞受賞！新田理恵 ポッドキャスト「時間栄養学のじかん」

管理栄養士でありTABEL株式会社の代表・新田理恵が研究をしている「時間栄養学」の知識を身近な話題やテーマで紹介するポッドキャスト「時間栄養学のじかん」で発信し続けている取り組みが、UJA論文賞 広告賞の審査員特別賞を受賞しました。

新田理恵 ポッドキャスト「時間栄養学のじかん」

【UJA論文賞について】

UJA論文賞とは、海外日本人研究者ネットワークUJAにより、海外で活躍する若手研究者を支援するため、優れた論文を発表した日本人研究者の表彰を行なうものです。

2024年から、国内外において科学に関する優秀な発信を行った個人を表彰するUJA Science Outreach Award(広告賞)が始まりました。

【時間栄養学について】

最先端の栄養学である時間栄養学は、今までの「何を」「どれだけの量」食べたのかに加えて、「いつ食べたのか」で栄養の摂取効率や効果が変わるという視点の新分野。

技術革新のおかげで遺伝子解析が容易にできるようになったからこそ解明された、体内時計のメカニズムに紐づいて、明るみに出ており、世界中で研究が進んでいます。

こうした時代と学問の革新、そして人々の関心の高い分野といったところが評価されました。

「ケーキを食べるならお昼が一番太りにくい」など、知って得する栄養学のエピソードは、引き続き不定期配信で配信中。

まもなく100回を迎えます。

Apple Podcastsランキングでは、健康カテゴリーで1位、サブカテゴリー栄養でも1位を取得するなど、注目が集まっています。

現在、時間栄養学の書籍も執筆中!

また、同氏は薬草の専門家でもあるため、姉妹番組の「薬草屋のひとりごと」も配信をスタート。

どちらも毎回10〜13分程度のショート番組で、日々の合間に聴きやすい構成になっています。

配信先は、Spotify、Amazon Music、Apple Podcastsなど。

いずれも無料で視聴可能です。

ポッドキャスト番組・時間栄養学のじかん

・時間栄養学のじかん(Spotify)

ポッドキャスト姉妹番組 薬草屋のひとりごと

・薬草屋のひとりごと(Spotify)

【プロフィール】

新田 理恵 Lyie Nitta

管理栄養士であり、時間栄養学を研究した修士。

体内時計が超絶乱れてあれもこれも絶不調の5年間を経て、栄養と時間の大切さを痛感し、「これを早く知ってたら人生違ったのに!」と思った学びを共有したくて音声データベースとしてポッドキャストをスタート。

普段は日本中、世界中の薬草を探して、伝統茶{tabel}というブランドを運営している。

https://tab-el.com/

