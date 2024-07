イカを丸ごと一匹焼いたソフト焼！えびせん家族『冷凍 いかの姿焼』

スギ製菓は、同社通販サイト「えびせん家族」にて2024年6月1日より『冷凍 いかの姿焼』を発売します。

えびせん家族『冷凍 いかの姿焼』

賞味期限 :焼成日より30日(解凍後は当日にお召し上がりください。

発売日・販売先:2024年6月1日(土)〜 えびせん家族通信販売

5枚入

https://www.ebisen.com/i/i-014

10枚入

https://www.ebisen.com/i/i-015

2024年8月〜 碧南市ふるさと納税各種

※発売時期が変更になる可能性有

(さとふる/ふるさとチョイス/ふるなび/楽天ふるさと納税)

価格 :5枚入 3,240円(税込)

10枚入 6,000円(税込)

※通販価格、両方とも別途クール便での金額がかかります。

スギ製菓は、同社通販サイト「えびせん家族」にて2024年6月1日より発売、碧南市ふるさと納税にて2024年8月より『冷凍 いかの姿焼』を発売!

◆『いかの姿焼』とは?

同社直営店「えびせん家族」の店頭にて販売しているイカを丸ごと一匹焼いたソフト焼商品です。

30年以上前から使用している「秘伝のタレ」にイカをつけ込んだ後、馬鈴薯澱粉をまぶし、鉄板でプレスしながら焼き上げています。

水分を少し残した絶妙な柔らかさ、噛めば噛むほど「秘伝のタレ」とイカの旨味が口にいっぱい広がる逸品です。

おつまみだけでなくご飯のおかずとしても相性が抜群です。

◆『冷凍 いかの姿焼』誕生の経緯

生のイカを使用しているため、消費期限が製造日当日となっており、直営店「えびせん家族」にご来店いただくお客様のみが購入できる商品となっていました。

『遠方でご来店いただけない方にもこの商品の味を知って欲しい!』という想いから、出来上がった『いかの姿焼』を冷凍し、ご家庭でも召し上がっていただけるようにしました。

◆『冷凍 いかの姿焼』 ご家庭での召し上がり方

クール便にてお届けとなります。

※自然解凍不可

(1) イカが凍ったままの状態で、袋に1cm程切り込みを入れます。

(2) 電子レンジ 500wで1分30秒加熱します。

(3) イカを袋から取り出し、食べやすいサイズにカットします。

◆『冷凍 いかの姿焼』のアレンジレシピ

・マヨネーズ(マヨネーズと一味唐辛子)をつけると、より美味しくいただけます。

・焼きそばやお好み焼きの具材としても使えます。

