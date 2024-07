9月14日(土)から9月16日(月・祝)にかけて新宿、下北沢、渋谷の全40会場で開催される日本最大級のサーキットフェス『TOKYO CALLING 2024』の第6弾出演アーティストが発表された。今回発表されたのは、ケプラ、mol-74、TOTALFAT、LONGMAN、我儘ラキアら計74組。

第6弾出演アーティスト(74組)

【9月14日(土)新宿】

LOT SPiRiTS / The Slumbers / THEラブ人間 / Tsukisamu Mutton Network / アンジーモーテル / ユタ州

<HOMIES コラボステージ>

9DayzGlitchClubTokyo / FIRE ON FIRE / KNOCK OUT MONKEY / OwL / PIGGS / TOTALFAT / 神使轟く、激情の如く。 / 夕闇に誘いし漆黒の天使達 / 我儘ラキア

<LONG PARTY RECORDS×HIRAETHコラボステージ>

All Good Soldiers / ank / BACK LIFT / BACK TO BOYS / carabina / CHINESE HOODIE / COPES / FREE CROSS / FUNNY THINK / JasonAndrew / kurage / LONGMAN / mokuyouvi / Mrs.WiENER / MUSHRO.mo / PAIL OUT / RAINCOVER / SideChest / SLACK / Stain hung over / TEAR / THE JAPANESE PRIDE / Unlax / urei / Ⅶ DAYS REASON / WET DREAM / コールスロー



【9月15日(日)下北沢】

atelier room / muk / OCEANS / UMEILO / シベリアンハスキー / 月追う彼方 / 湊ゆず / 夕方と猫

<月刊キャノンボール コラボステージ>

admires / halogen / LOBSTER / redmarker / RIP DISHONOR / イクラノドン / センチメンタルリリー / 驚愕花GAINORVA / 皆川溺集合体



【9月16日(祝・月)渋谷】

35.7 / HINONABE / INKYMAP / Maki / mol-74 / pachae / SherLock / the奥歯’s / わんちゃんわんわんねこにゃんにゃん / アンと私 / ケプラ / ペンギンラッシュ / 炙りなタウン / 大橋ちっぽけ / 街人

同時に「HOMIESコラボステージ」、「LONG PARTY RECORDS×HIRAETHコラボステージ」、「月刊キャノンボールコラボステージ」の登場も明らかになった。

2007年vol.1開催後、「ジャンルとかどうでも良くない?」を信念に持ち関東のライブハウスを中心に、全国各地で開催。2023年CLUB CITTA’にて200回目を迎え現在は、EVENT/Lableとして常にライブハウスの“今”を発信する『HOMIES』と、今年の見放題東京以来再びタッグ。今回も新宿イチ、ピースフルかつ最高の治安を27組のバンドと作る『LONG PARTY RECORDS×HIRAETH』。インディーズ音楽シーンの最前線を走るバンド・アーティストを毎月紹介していくライブイベント『月刊キャノンボール』が厳選したアーティストのライブパフォーマンスを楽しめるコラボステージとなっている。

また、今月末までEggsでオーディションのエントリーを受け付けている。オフィシャル先行チケットは、イープラスにて8月7日(水)まで販売中。