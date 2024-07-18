¡ÚÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡Û½é½Ð¾ì¤Îµ×¾ïÎÃ¤Ï76È¯¿Ê¡Ö»ÄÇ°¤Ê¥é¥¦¥ó¥É¡¢²ù¤·¤¤¡×
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê2024Ç¯7·î18Æü¡¡±Ñ¹ñËÌÀ¾Éô¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥È¥ë¡¼¥óGC¡á7385¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï¤¬³«Ëë¤·¡¢º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤Îµ×¾ïÎÃ¡Ê21¡áSBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î76¤È¶ì¤·¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´¨¤µ¤È¤È¤â¤Ë¶¯¤¤³¤É÷¤¬¿á¤ÉÕ¤±¤ë¥ê¥ó¥¯¥¹¥³¡¼¥¹¤Ë¶ìÀï¡£¡ÖÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯¡¢¤º¤Ã¤È½Å¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾¯¤·º¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ü¥®¡¼È¯¿Ê¡£½øÈ×¤«¤éÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÉ÷¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢16ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤ÎÂè3ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¾å¤¬¤ê17¡¢18¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£¡Ö¤¢¤¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¥´¥ë¥Õ¤Ï½ªÈ×¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÎ»»þ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÉ÷¤ÎÆÉ¤ß¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¹´¬¤ÊÖ¤»¤ÐÍ½ÁªÄÌ²á¤â½½Ê¬ÁÀ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅ·¸õ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢²æËýÈæ¤Ù¤Î1½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£