21:15
ECB政策金利（7月）
予想　4.25%　前回　4.25%（ECB政策金利)
予想　3.75%　前回　3.75%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　4.5%　前回　4.5%（ECB限界貸出ファシリティ)

21:30
米新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）
予想　22.9万件　前回　22.2万件

米失業保険継続受給者数（06/30 - 07/06）
予想　185.5万件　前回　185.2万件

米フィラデルフィア連銀景況指数（7月）
予想　3.0　前回　1.3

21:45　
ラガルドECB総裁、記者会見

22:10頃
南ア中銀政策金利（7月）
予想　8.25%　前回　8.25%

23:00
米景気先行指数（6月）
予想　-0.3%　前回　-0.5%（前月比)

19日
2:45　
ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議開会挨拶

5:00
対米証券投資（5月）
予想　N/A　前回　1231.0億ドル

7:05　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席（質疑応答あり）


米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、～18日）

米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン


※予定は変更されることがあります。