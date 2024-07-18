ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
ECB政策金利（7月）
予想 4.25% 前回 4.25%（ECB政策金利)
予想 3.75% 前回 3.75%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 4.5% 前回 4.5%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）
予想 22.9万件 前回 22.2万件
米失業保険継続受給者数（06/30 - 07/06）
予想 185.5万件 前回 185.2万件
米フィラデルフィア連銀景況指数（7月）
予想 3.0 前回 1.3
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
22:10頃
南ア中銀政策金利（7月）
予想 8.25% 前回 8.25%
23:00
米景気先行指数（6月）
予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)
19日
2:45
ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議開会挨拶
5:00
対米証券投資（5月）
予想 N/A 前回 1231.0億ドル
7:05
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席（質疑応答あり）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、～18日）
米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン
※予定は変更されることがあります。
ECB政策金利（7月）
予想 4.25% 前回 4.25%（ECB政策金利)
予想 3.75% 前回 3.75%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 4.5% 前回 4.5%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）
予想 22.9万件 前回 22.2万件
米失業保険継続受給者数（06/30 - 07/06）
予想 185.5万件 前回 185.2万件
米フィラデルフィア連銀景況指数（7月）
予想 3.0 前回 1.3
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
22:10頃
南ア中銀政策金利（7月）
予想 8.25% 前回 8.25%
23:00
米景気先行指数（6月）
予想 -0.3% 前回 -0.5%（前月比)
19日
2:45
ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議開会挨拶
5:00
対米証券投資（5月）
予想 N/A 前回 1231.0億ドル
7:05
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席（質疑応答あり）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、～18日）
米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン
※予定は変更されることがあります。