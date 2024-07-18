18日、門別競馬場で行われた第23回ノースクイーンC(3歳上・牝・重賞・ダ1800m・1着賞金600万円)は、中団後方から早めに追い上げ3角入り口で先頭に立った西啓太騎手騎乗の3番人気ラブラブパイロ(牝5、大井・荒井朋弘厩舎)が、中団から脚を伸ばした1番人気サンオークレア(牝5、北海道・五十嵐冬樹厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分56秒4(良)。

さらに3/4馬身差の3着に4番人気メイドイットマム(牝4、北海道・川島雅人厩舎)が入った。なお、2番人気ポルラノーチェ(牝3、北海道・田中淳司厩舎)は4着に終わった。

勝ったラブラブパイロは、父パイロ、母ベルモントラヴ、その父クロフネという血統。これが重賞初勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ラブラブパイロ(牝5)

騎手:西啓太

厩舎:大井・荒井朋弘

父:パイロ

母:ベルモントラヴ

母の父:クロフネ

馬主:谷 謙介

生産者:小西ファーム

【全着順】

1着 ラブラブパイロ 3人気

2着 サンオークレア 1人気

3着 メイドイットマム 4人気

4着 ポルラノーチェ 2人気

5着 ティーズハクア 6人気

6着 アポロリリー 10人気

7着 ヴィヴィアンエイト 5人気

8着 アリススプリングス 9人気

9着 サルサレイア 7人気

10着 ウワサノシブコ 8人気

11着 フークエンジェル 12人気

12着 カーロデスティーノ 11人気