しっとりツヤ肌に整えるジェリー状下地！ハーバー研究所『ジェリーセラムベース』

ハーバー研究所は、ジェリー状の化粧下地『ジェリーセラムベース』を2024年9月20日(金)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ジェリーセラムベース』

容量・価格:12g 2,640円(税込) ※伸縮ネット付ジャー容器。

専用パフ付

商品特長 :

『ジェリーセラムベース』は、ぷるぷるとしたみずみずしいテクスチャーで、毛穴とくすみをカバー。

保湿成分スクワラン、ヒアルロン酸Na、酒粕エキス配合でしっとりとした、つやのある仕上がりが持続します。

付属のパフで仕上げることで、カンタン手軽に毛穴レス肌※1に整えます。

◎ジェリー状のみずみずしいテクスチャー。

◎毛穴とくすみをカバーして、毛穴レスな美肌に整えます。

◎保湿成分スクワラン、ヒアルロン酸Na、酒粕エキス配合。

乾燥による崩れを防ぎ、しっとりツヤ肌が持続。

◎付属パフを使用するので、手が汚れず素早くきれいに仕上がります。

使用方法 :

メッシュ面にパフを軽く押し当て適量を取ります。

肌をこすらないように頬の広い面から、トントンと軽くたたきこむようになじませます。

その後、お手持ちのファンデーションをお使いください。

※みずみずしい使用感を保つため、使用後はキャップをしっかり閉めてください。

※なくなり次第終了となります。

ジェリーセラムべース(テクスチャー)

ジェリーセラムべース(使用方法イラスト)

ハーバーのミネラルカラー

※1毛穴の目立ちにくい肌 ※2防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素無添加

