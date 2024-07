シワ改善も美白もできる薬用集中美容液！ハーバー研究所『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』

ハーバー研究所は、シワ改善と美白を叶える美容液『薬用 ホワイト&リンクルセラム』を、2024年9月20日(金)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『薬用 ホワイト&リンクルセラム』

商品名 :薬用 ホワイト&リンクルセラム

容量・価格:20g 5,940円(税込)

『薬用 ホワイト&リンクルセラム』は、有効成分「ナイアシンアミド」をはじめ、ハーバーこだわりの和漢混合エキス5種〔カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2 ※3〕を配合。

シワを改善しながら美白※1を叶え、明るく澄んだハリつや肌へ導きます。

シワ改善も美白も、うるおいも欲しいなど満足度の高いケアをしたい方におすすめのアイテムです。

商品特長 :

◎シワを改善しながら美白※1もできる、有効成分「ナイアシンアミド」配合の医薬部外品美容液。

【ナイアシンアミドとは】

「ビタミンB3」とも呼ばれ、ビタミンB群の一種で、シワを改善し、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白効果があります。

◎ハーバーならでは、5種の和漢混合エキス〔カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2※3〕を配合。

潤いとハリ、弾力を与えます。

使用方法 :

化粧水、保護(スクワランなど)の後、目元や口元、額などの気になる部分に適量をなじませます。

※なくなり次第、終了となります。

薬用 ホワイト&リンクルセラム(テクスチャー)

販売名 :HABA 薬用 リンクルセラム

※1メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを予防 ※2保湿成分 ※3パール(真珠)プロテイン:表示名称:加水分解コンキオリン液

≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

